Varela chequea las actuaciones realizadas en las zonas recreativas

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y tres de sus ediles de gobierno empezaron 2025 chequeando algunas de las actuaciones realizadas en la última parte del año que acaba de terminar. El regidor socialista presumió en el parque de As Gaivotas –en Sobrán– de haber destinado más de 200.000 euros a mejorar de forma considerable los parques y áreas recreativas de la ciudad. Algunas de ellas todavía están en ejecución. Así pues en este punto concreto de Sobrán se mejoró la pista multideportiva y ayer mismo se colocaban mesas de picnic en uno de los espacios verdes. En este punto concreto de la localidad se invirtieron 40.000 euros.



Varela declaró que “dentro do Plan de Infraestruturas estanse realizando diferentes actuacións e algunhas seguirán ao longo deste ano”. Así pues se procederá a la renovación de los puentes de madera que hay en la ciudad, tal y como se ha hecho con las pérgolas del mismo material de puntos como el parque de A Coca.

También manifestó que se acaba de mejorar una pista de baloncesto en el barrio de O Piñeiriño para que los jóvenes puedan contar con una infraestructura de estas características para su tiempo libre. Ahí también hay prevista la colocación de mesas de picnic. “A idea é que todos os parques infantís e de ocio estén a punto”, manifestó el primer edil.



El alcalde incidió en que “hai outras actuacións previstas como as do acceso no parque do Castriño e no Valdés Bermejo. É unha zona complicada na que hai que executar un muro de contención, polo que a actuación chegará aos 210.000 euros”. Recordó que para llevarla a cabo será necesario contar con los permisos pertinentes, entre ellos los de Patrimonio, al encontrarse el punto de actuación próximo al yacimiento del Castro Alobre.



También aseguró que se llevará a cabo la mejora de la pista multideportiva de Carril, cuyos usuarios llevan ya meses quejándose de que no está cuidada ni mantenida y que, por lo tanto, es inutilizable.



Por su parte el concejal de Medio Ambiente, Diego García, confirmó que tras el trabajo de inspección realizado en los árboles de diferentes parques de la ciudad ya se han ejecutado el 80 % de las actuaciones que se recomendaban por parte de los técnicos. La mayoría de ellas implicaron tareas de poda o incluso la tala de algún ejemplar que se encontraba en mal estado y que suponía un riesgo. Eso sí, sustituyéndolo por otro árbol en su lugar.