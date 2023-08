Varela dice que el "consenso" para limitar el tráfico pesado en Rosalía de Castro lo representa el "Pleno" y no colectivos "privados"

El alcalde, Alberto Varela, reclama a la Xunta que siga “o exemplo” del gobierno estatal, y de su proyecto para la N-640, y que humanice la Avenida Rosalía de Castro. En respuesta a la administración autonómica, que pedía “consenso” para acometer la limitación del tráfico pesado en el vial que accede a Vilagarcía desde Carril, el regidor recuerda que es la Corporación la que representa los intereses de los ciudadanos, y no “certos colectivos con intereses económicos privados”.



Las declaraciones del gobierno local de Vilagarcía llegan después de que desde la Consellería de Infraestruturas se mostrasen dispuestos a estudiar la limitación de camiones en Rosalía de Castro, pero siempre y cuando hubiese consenso, apelando en este sentido a la oposición de la asociación empresarial Feca.



El gobierno local recuerda, en este sentido, que “foi o Pleno, o máximo órgano de todo Concello, o que, recollendo o sentir da cidadanía, acordou en 2018 solicitar a medida á administración autonómica”. Los socialistas aseguran que la respuesta de la Xunta “non por esperada deixa de responder” y recuerdan que la moción, en su día, se aprobó por unanimidad, contando con el apoyo del Partido Popular.

Deficiencias en la carretera

Asimismo, el ejecutivo lamenta que la Xunta “leve anos desatendendo” esta demanda que, señalan, piden el conjunto de los ciudadanos para “poñer fin a unha situación que padecen a diario e que ten unha solución tan doada como é que o tráfico pesado utilice as vías de circunvalación en lugar de atravesar o casco urbano”.



De hecho, el regidor se pregunta “cal é a finalidade destas vías de alta capacidade nas que se gastaron millóns e millóns de fondos públicos, se non asumir o tráfico de paso para aliviar a circulación e gañar seguridade no interior das cidades”.



Los socialistas defienden que el flujo continuo de los camiones voluminosos “non só causa retencións e tráfico moi lento en Rosalía de Casrto, se non que xera outros problemas que afectan á vida das persoas, como un maior nivel de ruídos e emisións de CO2, ademais do aumento da inseguridade viaria e do deterioro constante do firme”.



El ejecutivo local censura el “reiterado desdén da Xunta do PP para cos veciños de Vilagarcía”, tanto en este punto como en las mejoras que, desde hace años, se reclaman en Rosalía de Castro para “resolver a desfeita de 2015”. Recuerdan los socialistas que la vía quedó en un “estado lamentable cando, tras a operación de maquillaxe realizada” por la administración autonómica con motivo de la Vuelta Ciclista, “inutilizaron a rede de recollida de pluviais, botaron asfalto por riba de arquetas e sumidoiros, deixaron zonas desniveladas nas que se crean grandes bolsas de auga cando chove e incluso marcharon sen acabar de pintar”. Por todo ello, el gobierno que preside Alberto Varela confía en que la administración autonómica “rectifique a súa postura”.