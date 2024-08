Varela expulsa del Pleno a las trabajadoras del SAF de Vilagarcía en un debate muy caldeado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha expulsado esta tarde a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de la sesión plenaria. Lo hizo después de advertirlas hasta en tres ocasiones de que no podían tomar la palabra porque no habían solicitado la intervención de modo formal y señalando que "non vou consentir faltas de respecto". En el marco del debate había crispación en las filas del público, dado que las trabajadoras consideran que el pliego que se aprobará gracias al acuerdo entre PSOE y BNG no mejora ni el servicio ni sus condiciones laborales.

(Se ampliará información)