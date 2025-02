Varela propone destinar la estación de autobuses a edificio para asociaciones o unificar allí servicios de la Xunta

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, propone que el actual edificio de la estación de autobuses de Vilagarcía se destine para las asociaciones culturales y sociales que buscan espacio en la ciudad o bien que se unifiquen allí los servicios que la Xunta presta en el municipio y que ahora ocupan instalaciones municipales como el Centro Sociocomunitario de O Ramal o Matosinhos, entre otros ejemplos.

"Permitiría liberar espazos municipais", señala Varela, que en cualquier caso no vea que sea ese el problema para la puesta en marcha de la ansiada intermodal. "Estamos dispostos a negociar, coma sempre, pero para iso temos que sentarnos á mesa", apunta el alcalde. Él mismo lanzó esta propuesta a la entonces conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, durante la reunión que mantuvieron para abordar esta cuestión y de la que ya han pasado más de tres años.

Desde entonces, y pese a que el actual responsable del área, el conselleiro de Presidencia Diego Calvo, aseguró hace unos días en el Parlamento que ya habían "trasladado" el proyecto al Concello, Varela señala que "o que temos é un borrador de 2021". Unos planos de la obra que no saben si se corresponde, o no, con los planes que ahora la administración autonómica tiene para la zona y que a principios de año dijo que tenía que actualizar con el gobierno local y con los técnicos municipales.

A este respecto, el alcalde apunta que desde el Concello se solicitó una reunión con Calvo en noviembre de 2024, con la intermodal como asunto, y que, por el momento, no obtuvieron ninguna respuesta. "Non sei se ao responsable da área non lle gusta sentarse co alcalde de Vilagarcía, non lle podo caer ben a todo o mundo", ironiza Varela, que destaca la colaboración municipal con la autonómica en asuntos como el gimnasión del colegio de Rubiáns, el comedor de O Piñeiriño, la escuela infantil de Vilaxoán o el albergue de Carril, entre otros.

Aumentar las frecuencias

Esa misma sintonía esperan en un asunto que, eso sí, va mucho más allá de la obra en cuestión y requiere de que los transportes funcionen realmente para comunicar O Salnés. "Como reflexión, me parece preocupante que o conselleiro descubra agora que vai a afectar a toda a comarca. É que diso se trata a intermodalidade, en cuadrar os horarios de tren e de autobús e aumentar as frecuencias", dijo el regidor, que no comparte las declaraciones de Calvo sobre que las líneas interurbanas funcionen correctamente.

"Que fale polo menos cos alcaldes do Partido Popular. É máis fácil chegar a Madrid que ao Grove", señaló el regidor vilagarciano, que incidió en que "igual que o centro de saúde novo non serviría de nada se non hai médicos, tampouco nos sirve esta obra se as liñas de bus son deficitarias".

Especialmente molesto se mostró Varela con las declaraciones de Calvo en las que aseguraba que la intermodal dependía de la colaboración del Concello. En primer lugar, porque en Ravella señalan que llevan pendientes de novedades desde 2022. En segundo término, porque realizaron los trámites que se les pidió desde la Xunta, como conseguir unos terrenos necesarios que eran propiedad del Adif y que el propio regidor, junto con la edil de Urbanismo, negoció durante una reunión en Madrid con los responsables del organismo público. En tercer lugar, en Vilagarcía están a la espera de que les contesten a la petición de reunión y, en cuarto y último, Varela señala que los usos de la estación de autobuses no van a ser un problema para que se ponga en marcha esta obra.

En conversaciones con la anterior titular del área, Vázquez, se abordó un posible convenio, como el que se realizó en otros municipios, pero el regidor también apunta otros posibles usos autonómicos. Lo que quieren en Vilagarcía es que se den ya pasos firmes. "Levan desde 2021 anunciando a obra", apunta Alberto Varela.