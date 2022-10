Varela solicita una reunión para conocer el proyecto del Estado para la regeneración de A Concha-Compostela

El alcalde, Alberto Varela, solicitó hace unas semanas una entrevista con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar el proyecto de regeneración de A Concha-Compostela. El objetivo es conocer en qué situación se encuentran estos planes y, de ser el caso, solicitar que se agilicen.





Sin embargo, señalan desde el Concello, por el momento no existe fecha para dicha reunión. Fue en el mes de abril cuando el gobierno local y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, anunciaron un plan para la regeneración de la playa urbana.





Fue, precisamente, durante la inauguración del último tramo del Paseo Marítimo, pero no se dio ningún detalle sobre dicho proyecto, que debe elaborar Costas, al estar en terrenos de su competencia.





El regidor, tiene pensado desplazarse a Madrid para conocer con detalle en qué estado se encuentra la redacción de este proyecto, que es una demanda importante de la ciudadanía vilagarciana y que, la intención, era que se pudiese poner en marcha cuanto antes.





Y es que son muchas las críticas que hay sobre la situación del arenal de casi dos kilómetros que une Carril con Vilagarcía. La aparición de una planta invasora, de nombre cadillo, con unos pinchos que se clavan en zapatos y ruedas de bicicletas, fue el último de los problemas en sumarse a la lista.





También el más urgente de solucionar, según reconoció el propio regidor. De hecho, desde el Concello ya intentaron buscar soluciones, como batidas manuales, que no solventaron un problema que requiere de una actuación más a fondo. Sin embargo, hay muchas más quejas por parte de los usuarios, como los constantes vertidos al mar, que provocan que de vez en cuando durante el verano sea necesario no recomendar el baño; como la propia calidad de la arena o la situación de la hierba, que ocupa buena parte de la playa y que no tiene ningún tipo de mantenimiento, estando totalmente seca durante la temporada de baño. Los servicios públicos, también con diversas deficiencias, causan asimismo malestar entre los bañistas. Por el momento, se desconoce en qué consistirá el plan de regeneración propuesto por el Estado, y que Varela reclamará que se agilice para recuperar un entorno muy importante para Vilagarcía.







Muro de O Campanario







Sin embargo, la de A Concha- Compostela no es la única playa que está pendiente de Costas del Estado. Así, en la de O Preguntoiro, en Vilaxoán, está pendiente la recuperación de la arena, ya que cada año se queda más menguada la zona de playa. En Bamio, son también muchos los problemas que presenta la playa con bandera azul, O Campanario, aunque el que más preocupa a vecinos y usuarios es el del muro que separa la arena de la zona de paseo, con una importante erosión en su base. Una situación que se dio a conocer ya antes del verano. Ravella señaló entonces que se abordará el asunto, pero que no hay riesgo de derrumbe.