Varios informes de Urbanismo ordenan la retirada de un portal en un vial público de Guillán

Un vecino de Guillán denuncia la parálisis del Concello de Vilagarcía a la hora de ejecutar las resoluciones emitidas por el departamento de Urbanismo municipales para reponer la legalidad en un vial público de este enclave del rural. Señala que fue hace unos meses cuando otro vecino colocó sin ningún tipo de permiso un portal en medio de la Rúa Rueiro, que da acceso además a una fuente pública. “Era un vial público de toda a vida, polo que se pasaba e, de feito, contaba con alumeado público, unha farola que se retirou para que este señor colocase o portal sen ningún tipo de permiso”, explica uno de los afectados de la zona.



La cuestión es que el asunto llegó en varias ocasiones durante los últimos meses tanto a la Policía Local –que acudió al lugar para realizar diversos atestados– como al departamento de Urbanismo. El principal vecino afectado muestra los papeles que evidencian que sí, que hay varios informes de Urbanismo que acreditan su denuncia y que incluso desde este departamento se les dio un plazo a los promotores del portal para que lo retirasen. Algo que –señalan los denunciantes– no se ha ejecutado en ningún caso. Además no es el único expediente infractor con resolución que existe en la zona con respecto al mismo vecino. “Tamén fixo unha rampla hacia a pista dende un portal ocupando tamén o espazo público”, explica el denunciante. Sobre esta rampla también hay orden de reposición de la legalidad desde hace ya unos meses. “Xa estamos fartos de ir ao Concello a falar con uns e con outros para que se cumpra o que está estipulado e o que marca a lei e non hai maneira. Non dan executado o que manda Urbanismo”, dice el demandante. Es más, asegura que el vecino “ten xa outras infraccións con orde de derribo sobre dous galpóns”. De hecho no descarta tener que recurrir al Contencioso para poder hacer cumplir “o que é a legalidade”.