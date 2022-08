VeC-EU denuncia el “engano” de la Xunta al dejar sin transporte a “200 alumnos”

Vilagarcía en Común - Esquerda Unida denuncia el “engano” de la Xunta de Galicia a la ciudadanía de Vilagarcía al, según el grupo político, no haber asegurado el transporte escolar de todos los alumnos trasladados del IES Bouza-Brey al IES Cotarelo Valedor. El conjunto acusa a la institución autonómica de solo haber habilitado una línea para 55 estudiantes y haber recolocado a otros 11, en un autobús ya existente mientras que el total de alumnos que cambiarán de centro serán 250.





De esta manera, la formación asegura que “200 alumnas e alumnos terán que ir ao seu centro educativo por un camiño perigoso e pola súa conta durante todo o curso”.





Asimismo, carga también contra Ravella aseverando que desde el Concello no existe un plan definido para que esta situación cambie.





Así, desde Vilagarcía En Común - Esquerda Unida, proponen incrementar las frecuencias de la línea Vilagarcía-Vilaxoán. El conjunto destaca que se deberían reforzar los horarios escolares y tener en cuenta "as condicións especiais do uso do transporte público por parte de escolares", en una línea a la que se espera unos 200 usuarios nuevos durante el curso.