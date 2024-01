Vecinos de A Coca denuncian la dejadez y el mal estado de su parque infantil

Los vecinos del entorno del parque de A Coca denuncian abiertamente el mal estado del parque infantil. Juegos con problemas, rotos o con falta de mantenimiento son algunos de los puntos en los que coinciden tanto los vecinos del entorno como aquellos visitantes que eligen este pulmón verde para su ocio. Una de las últimas críticas canalizadas a través de la asociación Fonte da Coca es referente al abandono de un colchón justo en uno de los elementos de juego del parque. Dicen desde el colectivo que es usado por las noches para dormir y que –de momento– nadie ha pasado por allí para retirarlo. Apuntan a que el elemento lleva abandonado en la zona una semana.



No es la primera vez que la asociación vecinal denuncia el deterioro no solo del parque infantil en si, sino de todo el espacio arbolado y de la parte del cauce fluvial. De hecho también reclaman que se actué de una u otra forma en los molinos que hay. Los vecinos creen que la zona sufre discriminación con respecto a otros barrios y que desde la administración local no se les presta la atención que se requiere con respecto a sus demandas. Llevan años con un listado de reclamaciones que van más allá del estado del propio parque y que incluyen los problemas que hay con el tráfico en la zona (y las consecuencias que ello trae en el pavimento), la falta de aparcamientos o los problemas en cuanto a seguridad ciudadana.



Así las cosas la asociación Fonte da Coca reclama atención para el barrio y que se de respueta a las reclamaciones que denuncian abiertamente y que también han presentado en varias ocasiones por escrito en el Rexistro del Concello. Es este uno de los barrios más populosos de la capital arousana.