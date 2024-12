Vecinos de Fonte da Coca piden al Concello que refuerce la decoración e iluminación navideña en el barrio

La asociación de vecinos Fonte da Coca ha presentado un escrito en el Concello para que se refuerce la decoración y la iluminación navideña en el barrio de cara a las próximas citas festivas. Recuerdan los vecinos que tanto Rodrigo de Mendoza como la Avenida de As Carolinas y calles adyacentes son una de las principales entradas a la ciudad y en donde hay numerosos negocios, establecimientos comerciales y, por supuesto, también vecinos. Aclaran que “sin entrar en rivalidades que no conducen a nada” creen que este entorno debe contar con más iluminación por ser la carta de presentación de la ciudad para aquellos que la visitan. Creen que esto beneficiaría no solo al barrio, sino también a la propia ciudad con más visitas y –por lo tanto–con más ventas tanto en los comercios como en la hostelería local.