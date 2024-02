¿Venecia o Vilaxoán? : El agua desborda en O Freixo y la zona del lavadero

"¿Vilaxoán o Venecia?", se preguntan desde la Asociación de Vecinos de Vilaxoán. El temporal "Karlotta" volvió a dejar en evidencia el problema de alcantarillado que existe en la parroquia.

Por la tarde noche, la Rúa Miramar se convirtió en zona cero debido a que el agua desbordaba y cubría 1,20 metros del lavadero. También en O Preguntoiro se vivió una situación similar. Todo ello complicado porque, por razones que se están estudiando, las fecales van a parar al vaso del conjunto histórico.

"As fecais do lavadoiro e do Preguntoiro van parar ao mar", lamentaba ayer por la noche el presidente de la asociación de vecinos, Cándido Meixide.

A unos metros, en la Rúa de O Freixo, los vecinos también están indignados, debido a que la zona se inunda cada dos por tres por la presencia de un riachuelo que, con las precipitaciones fuertes, desborda y temen que acabe erosionando el muro de contención. Ya pidieron, en varias ocasiones, que se amplíe el diámetro de la boca del riachuelo aprovechando el arreglo de la calle.