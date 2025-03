El verano: La nueva fecha que da el gobierno local de Vilagarcía para las obras del skatepark de O Cavadelo

El gobierno local confía en que el skatepark de O Cavadelo se pueda disfrutar ya para el próximo verano. Así lo contestó la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, a una pregunta del portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, durante el último Pleno, el de febrero.



La reforma del parque de O Cavadelo se adjudicó en el segundo trimestre de 2023, pero las obras no comenzaron hasta un año después, en mayo de 2024. Y es que al comenzar los trabajos previos, desde la adjudicataria, Prace Obras y Servicios, constataron que se habían realizado cambios en el aparcamiento.



Por ello, y para asegurar que la remodelación del espacio y construcción del skatepark no afectaría a la cubierta del parking y que la estructura del mismo soportaría el peso de los elementos de hormigón que se van a introducir. Para ello, el Concello encargó la realización de pruebas de carga y estudio de cálculo de estructuras, que se constataron con el proyecto a poner en marcha.

No fue hasta que los informes fueron favorables cuando se iniciaron los trabajos. Eso sí, el plazo dado entonces, de cinco meses, que ya suponía un retraso de un año desde el inicio previsto, se ha visto ampliamente demorado.



Es más, todo parece indicar que todavía se va a retrasar más, ya que las expectativas de finalización que dan desde el gobierno local son bastante flexibles y hablan del verano. A día de hoy, son prácticamente once los meses que llevan los trabajos en marcha, muy lejos de los cinco que se dijeron inicialmente.

Críticas del PP

Esto es también lo que ponen de manifiesto desde el Partido Popular de Vilagarcía, que se queja de la falta de información sobre este proyecto. La formación que lidera Ana Granja recuerda que ya reclamó en varias ocasiones, tanto por registro como en los plenos, la última vez en diciembre de 2024, información sobre los trabajos, pero lamentan que la respuesta de la edil Paola María se limitase a un simple “sí” cuando le preguntaron si había sufrido modificaciones el proyecto.



Además, tachan de “falta de respeto” la respuesta sobre la fecha límite, que aseguran que fue “esperemos que este verán”, ya que creen que no habla “con claridad”. Para el PP, el skatepark es uno de los “mayores ejemplos de la falta de gestión del gobierno de Alberto Varela”.



En este sentido, Granja incide en que “la obra se adjudicó en marzo de 2023, con un plazo de ejecución de cinco meses” y señala que “ya no solo es que no nos contesten a las preguntas y a los escritos, sino que en la propia plataforma de contratación no hay más información acerca de la obra, no hay ni siquiera modificaciones del contrato”. De hecho, lo último que aparece, inciden, es el documento de formalización de la obra. “No sabemos qué ha pasado después”, señalan el PP, que asegura que “lo que sí tenemos claro es que, con todos estos retrasos, el proyecto ya ha perdido la financiación de la Diputación de Pontevedra”.