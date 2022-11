“Una vez nos pidieron un vale por un pastor alemán como regalo”

Un vale regalo por un pastor alemán fue la petición más extraña que recibieron en la Asociación Protectora de Animales. En dicha ocasión, era con motivo de un cumpleaños. Otras veces, es como obsequio por las fechas navideñas, ya tan próximas. Pero siempre, los filtros son igual de estrictos. “La sorpresa llega hasta la puerta del refugio, dentro no”, explican desde el colectivo.



Y es que las entrevistas son personalizadas, a aquellos que van a cuidar a los perros o gatos durante todo el resto de su vida, y se tienen en cuenta diversos aspectos para garantizar que animal y persona sean compatibles. “Temos moi poucos casos de animais que se devolven porque non se adaptan”, explica Ángeles Cifuentes.



Visibilizar que los perros y gatos del refugio no son ningún jersey, sino un compañero de por vida, es uno de los objetivos que se buscan con la campaña anual de los calendarios y agendas solidarias, cuya venta se destinará a los residentes en Pinar do Rei.



Cifuentes explica que esta última edición es muy especial, ya que se cumplen 28 años desde que la Protectora comenzó su camino. Músicos y agrupaciones colaboran poniendo su imagen a una agenda y a un calendario que rinde homenaje a aquellos perros y gatos que nunca tuvieron una familia y acabaron sus días en el centro de Xiabre.





Puntos de venta





Las agendas y calendarios se pondrán a la venta en clínicas veterinarias, en la sede de la Protectora y en dos carpas que se instalarán los días 3 y 17 de diciembre, entre Rey Daviña y Valentín Viqueira. El precio, en principio, será de siete euros. “Seguimos pelexando por unha vida mellor para os nosos cans e gatos mentres lles buscamos adopcións responsables”, explica Ángeles Cifuentes.