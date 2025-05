El viaje a la inversa de Ara Malikian: Encontrar el hogar alrededor del mundo

Mientras estudiaba en los refugios antiaéreos, en medio de la guerra civil de una Libia que siempre le hizo sentir extranjero por su origen armenio, Ara Malikian no sabía que precisamente estaba en el camino del hogar. Un viaje complicado, a través de la música, para un hombre al que, como en tantos casos, los conflictos bélicos y políticos lo convirtieron en un perpetuo exiliado..



“En el Líbano no me consideraban suficiente libanés, porque era de origen armenio; los armenios no me consideraban suficiente armenio, porque nací en Líbano; cuando me establecí en Europa, no me consideraban europeo”. Así describió Malikian el origen del viaje emprendido en su nuevo trabajo, que ayer presentó en el Auditorio de Vilagarcía.

El público llenó las butacas del Auditorio I MÓNICA FERREIRÓS





Los aplausos de un patio de butacas lleno hasta los topes, en una y otra sesión, le demostraron una vez más que había dado con la ‘nota’. La tecla que le lleva a casa a través de la música, un viaje introvertido de lo más acompañado que reporta nuevos éxitos a un violinista de lo más prestigioso, que cuenta con una amplia discografía desde 1995 y con premios como el de la dedicación artística que otorga Alemania, entre muchos otros.

Mucha expectación

Pero es sobre todo el calor del público, ensimismado por su virtuosismo ante el violín, el que le sirve para volver a casa. Ese es el viaje que narra ‘Intruso’, en el que parte de la angustia por no encajar en ningún lado para al final abrazar la riqueza de su diversa identidad cultural.

En Vilagarcía, Ara Malikian recala por segunda vez en cuatro años. La expectación era enorme y no defraudó. Ni los rayos y truenos que cayeron cerca de las cinco de la tarde, justo cuando el libanés estaba en el escenario, echaron para atrás al público, que llenó el Auditorio. Y con gusto