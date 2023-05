VÍDEO: Protesta bateeira por mar y tierra para exigir el control sobre la mejilla

El sector bateeiro volvió esta mañana a hacerse oír escribiendo un episodio más del conflicto de la mejilla, que se alarga ya desde hace meses. Los bateeiros eligieron la zona portuaria de A Pobra como epicentro de una movilización que se hizo por mar y por tierra. Hasta este enclave del margen norte de la ría se acercaron decenas de barcos de diferentes puertos, así como camiones de cocederos e industria transformadora que se ven directamente afectados por la crisis de la cría. “Mantivemos reunións cos depuradores e tamén con Anfaco e están visiblemente preocupados”, manifiesta Alejandro Tubío desde la Federación Arousa Norte. Expone que ocurre lo mismo con los cocederos, que viven en su totalidad del mejillón. “A campaña deste ano xa está moi mermada, porque o problema da cría xa o tivemos o ano pasado, pero a que vén vai ser terrible”, aventura Tubío. Y es que a día de hoy –con la campaña de extracción de la mejilla todavía activa– hay “xente á que lle falta”. Por lo tanto, las bateas no cuentan con la semilla suficiente para producir el mejillón que año tras año demanda el mercado.



Desde Arousa Norte apuntan además que “non podemos estar á expensas e esperando á semente que nos poidan dar as cordas colectoras, porque non son garantía de nada”. Además denuncia el sector la “parálisis” por el asunto y el hecho de que no se haya avanzado nada en semanas.



La movilización de hoy responde a las declaraciones realizadas hace unos días por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en el Parlamento de Galicia. “Dixo que todos os recursos contan con un plan de xestión e que non é o caso da mexilla e iso é unha verdade a medias”, replica Tubío. Recuerda que hay una norma del año 2.000 que es la que establece los plazos para retirar la cría de las rocas y también qué personas están autorizadas para hacerlo. “Non é que non haxa nada, hai unha norma”, ratifica el bateeiro.



Derogación



Llegados a este punto –y con la situación enquistada con la Consellería do Mar – los bateeiros insisten en que no van a parar con las movilizaciones hasta que se derogue el artículo 13 del decreto actual y que se les permita la gestión directa de su recurso. “Como pasou toda a vida, non estamos pedindo absolutamente nada que non se fixera ata o de agora”, expone el presidente de Arousa Norte.