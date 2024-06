Vilagarcía asistió a 579 personas en 2023 a través del área de Apoio á Convivencia e Axuda no Fogar

Un total de 579 personas recibieron el año pasado distinto tipo de coberturas a través del Área de Apoio á Unidade de Convivencia e Axuda no Fogar, una de las tres grandes patas en las que se estructuran los Servizos Sociais Municipais, según indican desde Ravella. En este apartado se desarrollan cuatro programas y diez proyectos, entre los que se encuentran el Xantar na Casa, el SAF, Conciliatardes o las intervenciones y Educación y apoyo familiar, entre otros.



“O custe dos servizos prestados á cidadanía dende esta área ascendeu a 1.740.000 euros, do total dos tres millóns do orzamento co que contou Servizos Sociais en 2023”, señalan desde el Concello de Vilagarcía.



En cuanto a más datos, el primero de los cuatro programas que se llevan a cabo en esta gran área es el del SAF, que contó con 152 euros (127 eran personas con una dependencia valorada y 25 beneficiarios por libre concurrencia). Por sexo, la mayor parte de los beneficiarios fueron hombres, 102, frente a 50 mujeres.

El Concello señala que, precisamente, Axuda no Fogar es el proyecto que mayor gasto supone para los Servizos Sociais, con algo más de un millón de euros (1.031.722 euros).

Servicios a domicilio

El programa de Apoio á Unidade de Convivencia incluyó cuatro proyectos: Xantar na Casa, Teleasistencia, Podología y Fisioterapia, que supusieron un gasto de 45.000 euros y que están destinados a garantizar la autonomía y permanencia en el propio hogar de personas mayores con cierta dependencia y que viven solas. A través de esta iniciativa reciben comidas hechas en sus domicilios 29 personas (16 mujeres y 13 hombres), contribuyendo de esta manera a asistirlos, prevenir riesgos y a fhacerles seguimiento. La edad media del usuario fue de 83 años durante 2023.



El Concello también presta el servicio de Teleasistencia a 40 usuarios (34 mujeres y 6 hombres) que, mediante un dispositivo móvil, estuvieron monitorizados y pudieron solicitar ayuda a distancia en caso de situación de emergencia sanitaria.

Apoyo a las familias

Más de la mitad de los beneficiarios (25) eran mayores de 80 años. Según apuntan desde los Servizos Sociais, la demanda de esta prestación se elevó en 2023 debido ala demora de la tramitación en la teleasistencia por el sistema de dependencia, gestionada por la administración autonómica. Otro de los proyectos que el año pasado se prestaron de forma independiente, “pero ligado aos usuarios do SAF”, destacan desde el Concello, fueron los de Podología, que contaron con 77 beneficiarios y Fisioterapia (con 26). El Concello tiene previsto incluir estas prestaciones en el nuevo contrato, cuyos pliegos ya están redactados. El tercer programa desarrollado en esta área es el de Apoio á Primeira Infancia, donde se incluyen medidas para promover la escolarización y facilitar la conciliación. El Concello invirtió 630.067 euros, de los que 190.000 fueron para las Galiña Azul.Dentro de este programa también se enmarca el Conciliatardes, con 39 usuarios y que precisó de un presupuesto de 33.000 euros. El cuarto programa fue el de Educación e Apoio Familiar, con personal propio del Centro Comunitario de los Servizos Sociais, que atendió a 96 familias compuestas por 216 personas (120 menores de edad).