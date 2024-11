Vilagarcía celebra a las mujeres "valentes" por el 25-N

El área de Igualdade del Concello de Vilagarcía pone en marcha una vistosa campaña con motivo del Día Internacional contra las violencias machistas, el 25-N. Bajo el lema "Habelas hainas", carteles en marquesinas, comercios, un autobús e instituciones reivindicarán la sororidad feminista y el apoyo entre mujeres para acabar con la lacra que tiene en los feminicidios y la violencia vicaria su más extrema manifestación, pero que en otras escalas forma parte del día a día.

La edil del área, Tania García, presentó junto a miembros del departamento la programación, que ya comenzó el día 14 pero seguirá el lunes, el propio 25-N, con la lectura del manifiesto en la Praza de Ravella (en el Salón de Plenos en caso de lluvia), que estará anenizado por la Escola Municipal de Música Bernardo del Río y contará con intérprete de lenguaje de signos.

Sigue el miércoles, con la proyección "How to have sex", que explicó Julia Barbosa, directora del CIM de Vilagarcía, se eligió "porque toca o tema dos adolescentes, o sexo, os límites do consentimento e nos pareceu que podía ser moi adecuado". Será a partir de las ocho y media de la tarde en el Salón García y de la mano del Cineclube Ádega.

Al día siguiente, jueves, en el mismo escenario y a la misma hora, Atenea García sacará su ironía más mordaz para abordar las vidas en los márgenes de varias mujeres octogenarias que vivieron un tiempo en el que no todo podía ser contado, bajo el título "Vicio houbo sempre".

El viernes el broche vendrá de la mano de la música, con la voz de Su Garrido Pombo y la melodía que marcan historias que se entremezclan sobre la emigración de la aldea a los barrios. Será también en el Salón García, a partir de las 20:30 horas. Ese mismo día, por la mañana, será el festival con los colegios.

"Habelas hainas... Mulleres valentes, dispostas a poñer fin ás violencias machistas" es un lema que, explicó Paula Rodríguez, agente social, por un lado quería "por un lado visibilizar as violencias machistas" frente "á onda de negocianismo" ya que "negalas tamén é violencia". Y, por el otro, "celebrar a resistencia das mulleres que sistemáticamente están vivindo as violencias machistas" porque "son mulleres valentes, denuncien ou non, busquen as ferramentas que busquen" ya que "ao final teñen que poñer o corpo" y por ello "queriamos celebrar a súa resistencia e a súa resilencia". Vilagarcía distribuirá mil carteles de esta campaña.