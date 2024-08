Vilagarcía contrata un servicio de control del compostaje doméstico

El Concello de Vilagarcía saca a licitación, por 28.314 euros, el servicio de seguimiento y formación a domicilio de los composteros domésticos en funcionamiento. El plazo para presentar ofertas ya finalizó y la apertura de los sobres será esta misma semana. Las bases de esta licitación se pueden consultar en la plataforma pública.



La memoria de la actuación señala que los biorresiduos son los componentes mayoritarios de la basura que se genera a nivel global, apostando por su tratamiento localizado en el lugar donde se originaron.

Por ello, en Vilagarcía se sumaron a la apuesta por el compostaje comunitario y doméstico, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y ahorrar los coste de recogida y transporte y tratamiento en instalaciones posteriores.

Dudas y asesoramiento

Con esta finalidad, en 2023 el Concello de Vilagarcía adquirió composteros individuales de 300-400 litros y de gran tamaño (800-900 litros) y comunitarios, para el desarrollo adecuado de la actividad de tratamiento de residuos orgánicos producidos en el municipio.



El siguiente paso, el que se da ahora desde la concellería que dirige el socialista Lino Mouriño, es el de realizar un correcto seguimiento de los composteros domésticos, comprobando que se llevó a cabo una correcta instalación y que está funcionando de forma adecuado el proceso.



El servicio incluirá información sobre medidas correctoras ante “lixiviados, cheiros ou presencia de insectos ou outros animais indesexados e asesorar e resolver as dúbidas”.



El Concello señala que la finalización de las entregas de composteros domésticos a las familias solicitantes, así como la necesaria formación a las usuarias y seguimiento del funcionamiento, que garantice un correcto tratamiento de los biorresiduos mediante el compostaje in situ “esixe a contratación externa do servizo”, ya que actualmente la administración municipal no dispone de los recursos humanos suficientes, al contar solo con dos técnicos auxiliares de residuos- mestres composteiros para mantener todos los trabajos.



El servicio de gestión de residuos de Vilagarcía experimentó en este último año un importante cambio, con el inicio del nuevo contrato que supuso un cambio total de los depósitos y la llegada, también, del contenedor marrón. Además, el Concello de Vilagarcía implica a los establecimientos de restauración en la mejora de la limpieza y recogida de basura, que también incorporó los Puntos Limpos Móviles, con diversas ubicaciones.