Vilagarcía demuestra que ser tornero-fresador tiene salidas

La segunda edición del Plan de Formación Especializada promovido por el Concello de Vilagarcía ha sido todo un éxito. Los resultados de esta iniciativa (en la que participan las empresas Fundivisa, Thune Eureka y Meycatec) evidencian que el mercado de la metalurgia estaba escaso de torneros-fresadores y que esta se ha convertido en una salida laboral para 9 de los 15 alumnos inscritos en este proyecto formativo. Todos ellos recogieron ayer el diploma acreditativo del curso que han realizado estos últimos meses y que les abre las puertas a un puesto de trabajo en su propia ciudad. El curso lo iniciaron 15 personas inscritas y lo terminaron 14. De ellos 9 firmarán muy pronto un contrato de trabajo en alguna de las tres empresas participantes. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, definió el programa como “un éxito absoluto” e incidió en que lo seguirán potenciando en ediciones venideras “sempre tendo en conta a demanda que haxa das empresas da localidad”. Es decir, que desde el gobierno local no se cierran a otras propuestas formativa que vayan más allá del sector de la metalurgia. “Pasa o mesmo cos obradoiros de emprego, que os imos solicitando e foron mudando co paso do tempo en función das necesidades que iban xurdindo e da demanda que había. Con isto o mesmo. Estamos abertos a que as empresas nos digan de qué hai falta porque a nosa intención é poder ofrecer traballadores de Vilagarcía para empresas que sexan da cidade”.











El alumnado que ha conseguido trabajo firmará el contrato en los próximos días y Ravella ya apuesta por otra edición del curso formativo







De hecho las 15 personas que empezaron el curso especializado estaban desempleadas, dado que este era uno de los requisitos que se exigían para poder acceder a la formación. Desde las empresas señalaron que ya con el diploma en la mano todavía les queda al alumnado “un camino por delante para seguir formándose y especializándose”.



La primera edición de este programa fue promovido por el Concello de Vilagarcía y la empresa Fundivisa. Ahora en esta segunda edición ya se sumaron Thune Eureka y Meycatec,