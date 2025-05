Vilagarcía "don't stop": Estos son los conciertos del Ágora Vermú

Vilagarcía "don't stop". Así lo asegura el alcalde, Alberto Varela, emulando al Mercury de verdad, pero también a su imitador local. Y lo hace con motivo. La vila se prepara estos días para Santa Rita, que comienzan el miércoles. Al fin de semana siguiente, el sábado 30, será el Festivala, el evento musical que organiza O Soño de Lilith y que este año traerá a Tanxugueiras a la Praza da II República. Y un día después, el domingo 1, comenzará el Ágora Vermú.

Una cita ya ineludible en Vilagarcía que, recordó Sonia Outón, concejala de Cultura, cumple ocho ediciones, con el único parón de la pandemia y con una fórmula muy resultona: Vermú musical en zonas hosteleras de diversos puntos del municipio. Grupos con espectáculos para todos los públicos y el toque local, que no falte.

En esta ocasión, serán Xoubas los encargados de romper el hielo, el 1 de junio, en O Carril. Con Cortegada de fondo, Fran, Diego, Pablo y Nerea interpretarán un repertorio con músicas de raíz, que van desde los clásicos jamaicanos a adaptaciones de temas cubanos.

Tomarán el relevo, en O Piñeiriño, 'Noite Fechada', una banda de O Salnés que se formó, precisamente, en el mítico Encontro de Barrantes, con el rock enxebre como motor. Tras varios discos en el mercado, y después de un parón necesario, llegan más maduros pero con la misma energía y algún que otro tema nuevo.

Os Duráns se estrenó el año pasado como o escenario. "Ben o merecen, co traballo que están a facer desde a asociación", apuntó Sonia Outón. En esta ocasión, el barrio próximo a Ravella acogerá el concierto de Espiño Band, liderada por Alfonso Espiño y con un rock psicodélico underground, en gallego, con melodías accesibles y un enérgico directo.

Romero Ortiz ya hace tiempo que se rindió a las maravillas del vermuteo. Hasta la céntrica calle vilagarciana se desplazarán The Limbos, que tras una década sobre los escenarios presentan su cuarto disco, 'Off the Loop', con el que van de gira por toda Galicia y cuyos temas podrán escucharse en Vilagarcía el 22 de junio.

Vilaxoán cierra el ciclo en esta edición y lo hace con la banda local, Chaladura Rock. Compuesta por Carlos Bao, Fran Merino, Paco Mariño, Charly y Vanina Galiano, cuenta con uno de los repertorios de versiones más destacados del entorno y que siempre triunfa. Desde iconos del rock clásico hasta alguno de los temas más actuales se podrán escuchar el domingo 29 ed junio, a partir de las 13 horas.

"O obxectivo tamén é promover a hostalería e a gastronomía local", apuntó Varela. Para ello, incidió Outón, los vilagarcianos están invitados a un "camiño musical" para disfrutar entre "amigos".