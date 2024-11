Vilagarcía envía 20.000 euros a la Generalitat y la Diputación efectivos y vehículos

Jorge Romero Abuín es valenciano de nacimiento, pero tiene con Arousa una vinculación que va más allá de lo sentimental. Su madre –que tiene ahora 82 años– nació en Carril y aquí veranean todos los años. Ahora tiene su residencia en Paiporta, uno de los pueblos más afectados por la riada de la DANA. Ella y el hermano de Jorge –sacerdote en esa localidad valenciana– se vieron sorprendidos por la riada cuando se encontraban en la iglesia. “Estaban en misa y de repente mi hermano salió a la puerta y vio que a la gente le daba el agua por la cintura. Logró ayudar a varios y subir a la gente a la parte de arriba, por lo que se quedaron a salvo”, relata Jorge. Su hermana, con una vivienda en un bajo de Paiporta, tuvo suerte de no ser atrapada por la DANA “porque había venido a Valencia capital a unos chequeos, pero se ha quedado sin casa. De hecho su casero ha muerto”.



Romero Abuín trabaja normalmente en su casa y acostumbra a tener la radio siempre encendida. “El día anterior en RNE escuché a una de las responsable de la Aemet hablar muy seriamente de lo que se nos venía. Yo ya decidí que me iba a quedar en casa”, explica. Sin embargo esa información que él interpretó de primera mano no llegó de igual manera al resto de la gente. “El problema fue que se decía que iba a llover y, en cambio, hubo sitios en los que apenas cayó una gota y la gente se confió. El desastre tuvo lugar porque había una sensación de tranquilidad. A la gente la pilló totalmente desprevenida”. Jorge explica que al día siguiente no dudó en coger su bicicleta para acudir a los lugares afectados. No solo a Paiporta, sino también a otras zonas que han quedado totalmente devastadas. “Es absolutamente desesperante. Es como una guerra, pero peor. Está todo destrozado. De hecho en Paiporta no se ha salvado, por ejemplo, ni un solo coche o furgoneta. No hay absolutamente nada”. Relata que precisamente en ese pueblo “hay muchas viviendas en bajos”. Jorge se muestra enfadado porque, señala, “la Confederación Hidrográfica había avisado que el cauce fluvial estaba creciendo. Hubo dejadez”.



La impotencia es otro de los sentimientos que sobrecoge a vecinos como Jorge que han acudido como voluntarios. “Puedes estar allí horas con una escoba o retirando escombro, pero lo que se necesitan son máquinas. Material que sirva para retirar los escombros, para limpiar, para facilitar los accesos”. Apunta además que “si no estás aquí es imposible de imaginar lo que se está viviendo. Da igual las fotos o vídeos que veas, esto es mucho peor”. La situación es especialmente sensible en zonas de viviendas de protección oficial. “Están en una situación absolutamente precaria, sin luz. Es demencial”. Jorge Romero se muestra muy crítico con la Generalitat. “Si no sabes manejar apártate y pide ayuda”. Insiste en que “hay que cubrir lo básico para sobrevivir”.