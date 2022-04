Vilagarcía exigirá a ADIF la recuperación de los horarios del tren perdidos por el covid

El Concello de Vilagarcía exigirá a ADIF que se recuperen cuanto antes los servicios ferroviarios que se perdieron como consecuencia de la pandemia del coronavirus en la estación de la ciudad. La petición de los usuarios de este servicio público llegó al Pleno a través de una moción del PSOE que fue apoyada por todos los miembros de la Corporación excepto por el nacionalista Xosé Lois Leirós, que optó por la abstención. La portavoz socialista, Tania García, desgranó la propuesta recordando que las frecuencias en trayectos y horarios en los trenes con parada en Vilagarcía se redujeron con motivo del confinamiento y que estos “non volveron a recuperarse”, pese a la situación de práctica normalidad que se vive a día de hoy. Recalcó que esto provoca que “os horarios que hai non estean adaptados ás necesidades dos estudantes e tamén das persoas que usan o transporte ferroviario para acudir ao seu traballo”. La petición pareció razonable al resto de grupos, pero tanto el PP como En Común afearon al grupo socialista que usase la fórmula de la moción y no la de declaración institucional “para apropiarse dunha demanda que é dos usuarios dos tres, non súa”. La portavoz de Podemos, María de la O Fernández, recordó que su partido en más de una ocasión reclamó lo mismo en sesiones plenarias anteriores y pidió saber si el ejecutivo de Varela había obtenido respuesta del Ministerio. Algo que, a juzgar por la nueva moción de ayer del PSOE, parece que no ha ocurrido. El portavoz de En Común, Juan Fajardo, aprovechó su intervención para exigir más acción al gobierno vilagarciano en lo que respecta también a los trenes de larga distancia. “Non é de recibo que de seis tres que pasen por Vilagarcía só paren dous. Iso ten que cambiar. O que pasa que este alcalde parece estar máis supeditado aos intereses do seu partido que aos da súa cidade”, criticó duramente el izquierdista.





El Bloque vuelve a los plenos

La sesión de ayer vino marcada por el regreso del BNG a los plenos tras la renuncia a su acta de Lucía César Veloso y después de que llevase ya meses sin acudir. El veterano nacionalista Xosé Lois Leirós tomó ayer posesión de su acta volviendo a un asiento que ya había ocupado en anteriores Corporaciones. Fue un pleno lento y sin polémicas en el que también se debatió una moción de Podemos sobre la importancia de activar la economía circular en la localidad (que apoyaron todos, menos el PP que se abstuvo) y la modificación de la ordenanza de plusvalías, que también salió adelante. l