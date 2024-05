Vilagarcía inicia la implantación del contenedor marrón con reparto de tarjetas y charlas informativas

Restos de alimentos, papel de cocina usado o servilletas. Estos son los residuos que sí podrán depositarse en el contenedor marrón que pasará en breve a formar parte del mobiliario de las calles de la capital arousana. En el listado de elementos que servirán para ser tratados a posteriori en la planta que Sogama tiene en el polígono de Baión también se incluyen posos de café o bolsas de infusiones, así como restos de plantas, flores, hojas secas, alpiste, palillos o tapones de corteza natural.

Las mayores dudas surgen respecto a qué residuos irán a parar ahora al contenedor verde (gris con los nuevos elementos y con la etiqueta de “residuos non reciclables”). En ese habrá que seguir depositando productos que no pueden reciclarse tales como pañales o compresas. También en ese mismo colector irán los restos de barrer, las colillas del tabaco o las propias cenizas. Los cambios que la población deberá realizar respecto del reciclaje y del contenedor marrón también implican a la bolsa a utilizar. De hecho no servirá la que basura típica que seguimos empleando tanto para el contenedor amarillo como para el verde. Para el marrón lo correcto es usar bolsas compostables, un poco más caras que las que se usan a día de hoy.

Los restos de materia orgánica que se vayan recogiendo del contenedor marrón por parte de la empresa encargada irán para la planta de Sogama, a la que se han adherido la mayoría de los municipios de la comarca de O Salnés. Cabe recordar que en el caso de Vilagarcía habrá contenedores marrones para la población general y otros también muy cerca de los considerados “grandes productores” como son supermercados o zonas de restauración.