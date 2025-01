Vilagarcía mejorará el estado de las aceras con un plan de mantenimiento

La Xunta de Goberno Local de Vilagarcía acaba de aprobar la puesta en marcha de un plan de reparación de aceras que se pondrá en marcha en el caso urbano del municipio. Será de forma inmediata, según indican fuentes municipales. El presupuesto para las actuaciones de mantenimiento es de 48.000 euros.



“Trátase dunha actuación máis do Concello para garantir a accesibilidade e contribuír a unha mellor conservación dos espazos e vías públicas polas que transitan os peóns, evitando molestias e riscos de tropezo que se poidan dar nas zonas onde existan beirarrúas afundidas ou lousado roto”, señala Ravella.



Los técnicos municipales detectaron que hay varios tramos que requieren de una puesta a punto. De esta manera, se encargarán las obras de mejora a una empresa externa, debido a que los operarios “se atopan traballando arreo no mantemento doutras zonas e instalacións municipais, polo que non poden asumir todas as labores”, apuntan fuentes del Concello.



De hecho, aseguran que fueron los propios trabajadores de la plantilla municipal los que solicitaron al gobierno de Alberto Varela este refuerzo. La empresa encargada de las obras actuará en la parte más superficial de la acera. Estas acciones consistirán en la demolición y reposición de las mismas, colocando nueva baldosa, idéntica ala ya existente. Además, también se arreglarán los bordes y se hará la consiguiente retirada del escombro.



El plan prevé actuar en un total de 680 metros cuadrados de vía, según explican desde el Concello de Vilagarcía. Esta actuación se complementará, en las próximas semanas, con otro proyecto que prevé arreglar y asfaltar la amplia red viaria en aquellos tramos que se encuentren en mal estado. De esta forma, se dará un lavado de cara a la zona centro de la localidad, “garantindo a seguridade de viandantes e condutores”, apuntan desde Ravella.