VÍDEO: En Vilagarcía ya es Navidad

Si algo no logró apagar la pandemia del covid ha sido la magia con la que los más pequeños de la casa esperan la llegada de la Navidad. Este año –ya sin mascarillas y sin distancia de seguridad– miles de pequeños esperaban ansiosos en la Praza de Galicia la llegada de Papá Noel y de una comitiva vistosa y muy marchosa. Algunos llevaban desde 2019 sin poder abrazar a una de las figuras más tradicionales de la Navidad y otros –por edad– ni siquiera recordaban la última vez que lo habían hecho. Hoy esa barrera se rompió. Desde media tarde la principal plaza de Vilagarcía se vistió de gala. En bicicleta –como no podía ser de otra forma en esta ciudad– Papá Noel desembarcó acompañado de sus ayudantes y de los zancudos de Troula. Le esperaban cientos de móviles grabando en directo el momento y niños que gritaban “Papá Noel” como si no hubiese un mañana.













El alcalde de la ciudad, Alberto Varela, se subió al escenario para desear a los más pequeños unas fiestas “moi felices” y para recordarles que “este ano si” regresaban los abrazos y las peticiones cara a cara. “Tendes xa as cartas escritas?”, preguntaba el primer edil. “Síii”, gritaban los más pequeños en primera fila.

El encendido llegó justo a las siete de la tarde ante una plaza abarrotada y deseosa de que las luces brillasen. Este año no hubo pulsador, por eso de que van a ser unas Navidades más sostenibles con motivo de la crisis energética, pero sí hubo ganas y con el “un, dous tres... En Vilagarcía xa é Nadal” y un “préndete” dirigido al árbol gigante Papá Noel ordenó el encendido oficial que vino acompañado de caras de sorpresa, emoción y mucho confetti. En ese momento la Big Band de Vilagarcía interpretaba el ya tradicional villancico “En Vilagarcía xa Nadal” , que muchos corearon al unísono. El ambiente continuó varias horas, dado que ningún niño quiso quedarse sin abrazar a Papá Noel en el arranque de unas fiestas muy intensas.