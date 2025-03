Vilagarcía propone a los Galp un documental sobre el trabajo de la mujer en el marisqueo y la conserva

La Concellería de Turismo de Vilagarcía promueve la realización de un documetnal sobre la historia del trabajo de las mujeres en la conserva y en el marisqueo. El departamento que dirige el socialista Álvaro Carou presentó la propuesta a la subvención de los Galp, que en otras ocasiones apoyó las iniciativas de la administración municipal, como las rutas de turismo mariñeiro.



En esta ocasión, la Xunta de Goberno Local ya solicitó un presupuesto a la empresa Zero Entertaiment Galicia S.L., cuya propuesta asciende a 14.943,50 euros y consiste en un documental de una hora aproximada, una versión corta de 20 o 30 minutos y un trailer.



Precisamente en base a esta cifra, la Concellería de Turismo solicita a la Xunta de Galicia una subvención por el importe del cien por cien de los casi 15.000 euros, y para la realización del proyecto ‘O traballo da muller na Ría’, al entender que se trata de una iniciativa. El objetivo, explican desde la Concellería, es, por una parte, “poñer en valor as conservas de peixes e mariscos que tanto emprego xeran na nosa ría e, por outra, render unha homenaxe ou recoñecemento ao traballo que realizan as mulleres nas conserveiras e no marisqueo”, sobre todo en la primera mitad del pasado siglo.



No es la única propuesta que Turismo presenta a los Galp. Otro proyecto, en la línea de los del año pasado, consiste en el ‘Calendario da Ría na túa mesa’. Impartidos por Xoanqui Ameixeiras, la mayor parte de los talleres serán en la Praza de Abastos de Vilagarcía y, utilizando un producto comprado ese mismo día, difundirán la oferta gastronómica, apegada a la Ría de Arousa, de estas instalaciones, así como del mercado municipal de Vilaxoán y de la lonja carrilexa, donde también habrá actividades.