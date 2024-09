Vilagarcía recibió a 198.889 personas en agosto y el número de turistas creció en un 35,53%

Vilagarcía –y también O Salnés– está de moda y así lo manifestó el alcalde, Alberto Varela, en la presentación de los datos turísticos correspondientes al mes de agosto y facilitados por la Mancomunidade. El regidor socialista señaló que solo en el mes de agosto visitaron la capital arousana un total de 198.889 personas y que el incremento del número de turistas (aquellas personas que visitan y, además, pernoctan en la localidad) ha sido de un 35,53%. El alcalde declaró que se trata de “datos moi fiables” dado que se tiene en cuenta la información facilitada por las compañías de telefonía móvil. Las cifras superan las del mes de julio que, como el alcalde ya había manifestado en su día, fueron también de récord. De hecho entre los dos meses más potentes del verano arousano casi 350.000 personas pasaron por Vilagarcía. “Un 20 % máis de turistas se facemos balance entre os dous meses”, señaló el primer edil.



Varela apuntó que “os que vivimos aquí xa percibimos o aumento de visitantes no mes de agosto polo que podemos dicir que hai como dúas cidades”. Sí, dado que la cifra poblacional en el octavo mes del año se duplicó por el turismo. “Turistas, que son os que pernoctan, foron 42.152 en agosto”, incidió el representante municipal.



Además destacó que aumentan de forma considerable la media de días de pernoctación de los turistas en la ciudad, que pasan de dos a cuatro en tan solo un año. De ahí que, al menos de momento, Vilagarcía no parece que haya tocado techo en cuanto a turismo.



Días más concurridos

Como era de suponer fue el día de la Festa da Auga –16 de agosto– el que más gente atrajo a la capital arousana. Solo en ese día y con los datos móviles se registraron un total de 45.000 visitantes. Además el alcalde también destacó el atractivo de otras citas como el Combate Naval (que este año coincidió con la celebración del Desfile de Carrozas) con 22.000 visitantes y la Festa da Ameixa de Carril, con 21.000, y consolidándose como la cita gastronómica más importante de Vilagarcía.



Perfil del turista

Alberto Varela –que compareció con el edil de Turismo, Álvaro Carou– señaló que el perfil del visitante a la ciudad sigue siendo el de turista nacional, aunque también destacó el incremento del internacional. “Destacan Portugal, Suiza, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. Algo tería que ver o noso pregoeiro, Alberto Avendaño, coa promoción alí”, manifestó.



Varela matizó que las cifras avalan que Vilagarcía es “unha cidade activa, atractiva e dinámica” y que son los “eventos culturais e deportivos os que a converten nun destino elixido”. Además resaltó su ubicación privilegiada y “o feito de que estamos a tan solo tres horas e un café de Madrid e que conseguimos esa conexión directa en tren”. De ahí que –y tal y como hizo en la última sesión plenaria– pidiese “máis implicación por parte doutras administracións como a Xunta de Galicia e a Deputación para apoiar en máis medida os eventos que se realizan na cidade”.



De hecho el alcalde incidió en que “está demostrado que non só somos un turismo de sol e praia, porque este verán non foi especialmente bo en climatoloxía” y puso como ejemplo que pasado ya el grueso de la temporada estival todavía hay pendientes eventos potentes como, por ejemplo, el Festival do Imaxinario Curtas, que arranca con sus exposiciones la próxima semana. “Algo que nos distingue é que nós facemos que Vilagarcía sexa atractiva durante todo o ano porque apostamos por unha programación que desestacionaliza”, manifestó.



El albergue y el Camino

Alberto Varela aseguró que Vilagarcía todavía puede seguir creciendo aprovechando las sinergias del Camino de Santiago. “No momento no que teñamos aberto o albergue de Carril esperamos que a cifra de visitantes aínda aumente máis”. Respecto a esto indicó el regidor que para la apertura de esa infraestructura turística está pendiente la firma del convenio entre el Concello de Vilagarcía y la Xunta de Galicia. Un convenio en la que figura la cesión de las instalaciones a la administración autonómica para que estas puedan ser incluidas dentro de la Rede Pública de Albergues. Será la empresa que se encarga de estas instalaciones en otros puntos del Camino en Galicia la que también asumirá la gestión del de Carril.



Varela confirmó que las gestiones están muy avanzadas y que –una vez se firme el convenio de cesión– es la Xunta de Galicia la que se ha comprometido a dotar del mobiliario que falta a las instalaciones.



Una vez que se abra será el primer albergue público de la comarca de O Salnés. En Ulla-Umia (por donde pasa el Camino Portugués) existe uno en Portas y otro en Valga, además de los múltiples de índole privada en Caldas y alguno en Pontecesures.



Además de ser paso del Camino Original Vilagarcía conecta con el Portugués a través de la Vía Verde que une la ciudad con las localidades de Caldas y Portas.



En O Salnés

Cabe recordar que la Mancomunidade presentaba hace tan solo unos días los datos del mes de agosto en número de visitantes y también de turistas. El número de personas que eligieron alguno de los concellos de la comarca para ver y no para pernoctar asciende a 880.000. Se trata de un nuevo récord, dado que el incremento respecto al mismo período del año pasado es de un 20% y de un 23% si se compara con 2022.

En concreto, 815.221 personas eligieron O Salnés en agosto para hacer turismo –con pernocta– o pasar su tiempo de ocio (ir a la playa, pasear, comer, etc.). De este total, la mitad durmió en alguno de sus nueve concellos y pasó una media de cuatro días. Y estos movimientos de personas generaron 6.281.433 visitas. “Cada unha son ingresos e se isto se multiplicara por un gasto medio estariamos falando de cifras moi elevadas. A porcentaxe do PIB do turismo non é dun 11 % de media”, destacó el gerente comarcal, Ramón Guinarte, en la presentación