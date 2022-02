Vilagarcía reclama un cuarto juzgado en la parcela anexa al actual edificio

Es una demanda histórica que se remonta ya a hace más de quince años y que, una vez más, fue motivo de debate en la sesión plenaria de Vilagarcía. Los partidos de la Corporación -con la única excepción del PP que se abstuvo y del BNG que no fue- votaron a favor de exigir una cuarta unidad judicial para la capital arousana y que esta se construya en la parcela vacante que hay justo pegada al edificio actual. La demanda llegó a Ravella de la mano de una moción de Podemos y fue un representante de los trabajadores judiciales, Pablo Valeiras, el encargado de desgranar la situación de saturación que se vive en Vilagarcía. “Cunha comparativa con Cambados -que ten unha poboación que atender similar e circunstancias moi parecidas- pode verse claramente como estamos aquí”, matizó al mismo tiempo que añadió que “non estamos dicindo que en Cambados sexan uns privilexiados, senón que alí é normal e aquí non. Necesitamos unha cuarta unidade”.





Así pues Valeiras relató que en los casos de índole civil en cada uno de los juzgados de Vilagarcía hay un 59 % más de asuntos que en la capital del albariño y que la media de procedimientos en trámite en 2020 en la capital arousana era de 834 por juzgado. “É unha barbaridade”, lamentó el representante de los trabajadores. Fue él mismo el que denunció que “xa no ano 2010 estivemos ante esta Corporación e fixemos varias mobilizacións reclamando esta cuarta unidade e en todo este tempo finalmente non se avanzou nada”.





Los argumentos esgrimidos por los partidos que apoyaron la moción de Podemos fueron todos en la misma línea. La portavoz de la formación, María de la O Fernández, expuso que “tanto a crise como os continuos recortes fixeron que este xulgado nunca vise a luz por iso pedimos ao goberno local que loite donde faga falta por este servizo necesario”. Palabras refrendadas por el portavoz de Ciudadanos, David Oliveira, que pidió que no se optase únicamente por la parcela anexa al actual edificio, sino que se pensase en “un plan B” por si esa no valía y era usada como excusa para no hacer nada. Una apreciación que también dejó patente en su turno de palabra Juan Fajardo, de Vilagarcía en Común.





Sorprendente fue la posición adoptada por el Partido Popular, que decidió abstenerse argumentando su portavoz, Ana Granja, que la petición de un cuarto juzgado era “extemporánea, dado que el Ministerio todavía no ha decidido cuantas unidades judiciales se ampliarán en Galicia y, por lo tanto, la Xunta y el TSXG no podrán decidir si el juzgado viene para aquí o para otros lugares que también los necesitan, como Viveiro o Ribeira”.





Unas palabras a las que tanto la portavoz del gobierno, Tania García, y el alcalde, Alberto Varela, contestaron recordándole que estaba en el pleno de Vilagarcía y no en el de otras ciudades afeándole su postura en la votación. La moción salió adelante con una enmienda del PSOE en la que se insta a la Xunta a negociar con el gobierno del Estado la puesta a disposición de la parcela pegada tanto al actual edificio judicial como a la Praza da Peixería.





Reivindicaciones de A Laxe

La de los juzgados -y como ya parece ser habitual desde que el público puede acudir a las sesiones- no fue la única reivindicación ciudadana que llegó ayer a Ravella. También lo hicieron las demandas de los vecinos de A Laxe a través de dos mociones (una del PP y otra de Podemos) que fueron aprobadas por unanimidad. Antes del debate el presidente de “Contra vento e marea” y de “Santa Marta da Laxe”, Diego da Silva, pidió encarecidamente el apoyo y afeó que “vir ao pleno parece ser que é a única fórmula para comunicarme co goberno porque non contestan a ningunha das instancias que presentamos por Rexistro”. En las mociones se pedían mejoras en materia de seguridad, vial, parque infantil e iluminación entre otras. El gobierno local se comprometió a ejecutarlas, por lo que todos los grupos votaron a favor.