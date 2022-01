Vilagarcía reduce la comitiva de los Reyes Magos y prescinde de caramelos

Sin caramelos y sin comitiva multitudinaria. Así será la Cabalgata de Reyes de Vilagarcía que, al contrario de lo que ocurre en algunas localidades, ha decidido mantener el desfile dinámico de Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de la ciudad. La Cabalgata partirá a las siete de la tarde de la explanada del Auditorio y continuará por la Avenida da Mariña hacia Conde Vallellano, Praza de Galicia y Arzobispo Lago. Continuará por Alejandro Cerecedo para ir a continuación por la avenida Doutor Tourón hacia la Praza de España. El desfile continuará por Edelmiro Trillo, Padre Feijóo y Arapiles y terminará en la Praza de Ravella. Será ahí donde se introducirá otro de los cambios, dado que los tres Magos no darán su tradicional discurso navideño. Tampoco habrá, de hecho, Belén Viviente.



Vilagarcía también ha decidido reducir el número de participantes que acompañan habitualmente a los Magos tanto en las carrozas como a pie. Los que estén desfilarán más rápido para reducir los tiempos de espera y evitar posibles aglomeraciones.



Desde el Concello se le pide a la gente que acuda a ver el desfile, que guarde la distancia de seguridad y que no se quite la mascarilla en ningún momento. Para advertir sobre esto desde las cinco de la tarde el servicio municipal de Emerxencias recorrerá las calles de la ciudad recordando las recomendaciones. Será justo a esa hora cuando las calles por las que discurrirá el desfile deberán estar libres de vehículos. Si no es así la grúa los retirará.



Después de la cancelación por motivo del covid de la Cabalgata de 2020 el Concello de Vilagarcía decidió mantener la de este año, al entender que es una fecha muy señalada en el calendario de los más pequeños de la casa.









Valga cancela





Al contrario que en la capital arousana en Valga han decidido cancelar su Cabalgata ante la elevada tasa de contagios. En todo caso desde el gobierno local señalan que los Reyes Magos dejarán igualmente los regalos a los pequeños, a los que se le entregarán en su regreso a las aulas.









Ribeira y A Pobra





Por su parte en Ribeira serán once las carrozas que conformarán una Cabalgata que no será estática, pero que variará su recorrido para evitar aglomeraciones. La comitiva saldrá a las seis de la tarde del Malecón, se reduce el número de niños por carroza y tampoco habrá caramelos. En todo caso la Cabalgata será retransmitida en streaming por los canales del Concello, una opción a la que también se ha sumado A Pobra. La comitiva pobrense recorrerá diferentes puntos de la localidad para que los pequeños no se queden sin ver a los Magos y puedan pedirles los regalos de última hora.