La Vilagarcía más solidaria se volcó con el festival de Navidad para ayudar a Cáritas

En Vilagarcía ya huele a Navidad y no solo por la decoración que empieza a verse en las calles y en los escaparates de la ciudad. Estas fechas tan especiales tienen su arranque oficial con el festival solidario de Cáritas y –una vez más– los vilagarcianos respondieron en masa. Decenas de personas quisieron poner su granito de arena a una causa benéfica que –todos los años– busca recaudar fondos para aquellos que más lo necesitan. El Auditorio volvió a ser un hervidero de gente que no quiso perderse la oportunidad de colaborar y, al mismo tiempo, de disfrutar de la programación de un evento que se trata siempre con mucho mimo. Así pues, y bajo la batuta del periodista Dani García, el espectáculo fue fluyendo entre aplausos y risas. Los aplausos motivados por las actuaciones de las agrupaciones que se subieron al escenario. Los acordeones de Arosa Bay convencieron una vez más, la elegancia del baile de la escuela Perla de Arosa encandiló a los presentes y el grupo Cantos da Terra gustó mucho a aquellos que todavía no los conocían.



El toque de risas y de apego al público lo ofrecieron los Mozos de Arousa. Una vez más Borja y Raúl Santamaría y Bruno Vila demostraron que lo suyo es el trato directo con la gente y que, cada vez que hay una causa solidaria, son los primeros en apuntarse.

El grupo de acordeones Arosa Bay fue uno de los que actuó en el festival | GONZALO SALGADO



Además de lo recaudado en la gala (y que se sabrá en su totalidad en los próximos días) Cáritas tiene habilitado un número de cuenta para todas aquellas personas que quieran colaborar de forma desinteresada con la entidad y que por cualquier motivo no pudieron acudir a la gala solidaria. Es el ES06 2080 5067 1030 4002 0130.