Vilagarcía tendrá el Servizo de Axuda no Fogar con el precio por hora más alto de Galicia

El Concello de Vilagarcía contará con un Servizo de Axuda no Fogar con el precio por hora más alto de Galicia, "o que se traducirá nunha maior calidade na atención aos maiores e das condicións laborais do personal coidador", señalan desde el gobierno local. El Pleno abordará en la próxima sesión, la del jueves 27, la adjudicación de este contrato a la empresa Serveo, la única que superó la licitación, a la que se presentaron dos propuestas más.

El contrato se hace por dos años, con la posibilidad de prorrogarlo dos más. El coste total, por los cuatro años, es de 7,4 millones de euros, pasando de los 1.712.268 euros el primer año a los 1.962.575 en el tercero y el cuarto. La parte correspondiente al Concello supone la mitad del presupuesto total de los Servizos Sociais de cada año. "Isto da unha idea do que o SAF significa para as arcas de calquera concello. Como se sabe, os municipios veñen insistindo dende hai anos en que deben de ser as administracións autonómicas e estata quen asuman integramente este servizo, cumprindo así coa Lei de Dependencia", señalan fuentes municipales.

En el caso de Vilagarcía, el precio/hora se establece (en el primer año) en 23,44 euros las ordinarias (días laborables) y los 27,27 de los festivos. Para sufragar esta cantidad, la Xunta aporta 12 euros/hora, las personas usuarias otra cantidad en función de sus circunstancias personales y el Concello el resto hasta completar el precio pactado.

Las mejoras

En su propuesta, Serveo introdujo algunas mejoras respecto del pliego de licitación. Así, la compañía asumirá los servicios de rehabilitación terapéutica y de podología (hasta ahora se hacía cargo el Concello, al margen del contrato del SAF). Además, pone a disposición de la administración local una bolsa de 1.200 horas a utilizar según convenga y un servicio de limpieza e higiene de carácter especial y urgente en domicilios, que la empresa define como "limpeza de choque".

La firma subroga al personal cuidador que atiende a los usuarios del SAF en estos momentos, un total de 55 mujeres y hombres, de los cuales 31 son a jornada completa y 24 de forma parcial. El grupo estará dirigido por dos coordinadores, que serán trabajadores sociales titulados, y un auxiliar de coordinación, un puesto de nueva creación, con la intención de hacer más ágil la atención a los usuarios y también para que los asistentes sociosanitarios puedan hacer sus trabajos en las mejores condiciones, según explican desde Ravella.

Los datos de 2024

En la actualidad, el SAF atiende a 146 personas. La asistencia se presta de lunes a domingo, en horarios que van desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. En 2024, hicieron uso del servicio 120 personas valoradas. "Isto supuxo un gasto total de 1.112.023 euros", explican desde el Concello, de los cuales la Xunta aportó 659.192 euros, Ravella 332.743 y los propios usuarios, 120.088. Del total de los asistidos, 94 fueron mujeres y solo 26, hombres.

En cuanto a los usuarios por libre concurrencia, fueron 26. El gasto se elevó a 80.831 euros, de los cuales la Xunta aportó 10.000, el Concello 56.867 y los asistidos un total de 13.963. Como en el caso anterior, hay una amplia mayoría de mujeres (19 frente a siete hombres).

Los objetivos del servicio son, explican desde el Concello, "mellorar a calidade de vida das persoas usuarias; posibilitar a súa permanencia no seu contorno habitual; favorecer e potenciar a autonomía personal; manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social; prevenir situaciones de dependencia o exclusión social; retardar o evitar la institucionalización y reforzar la solidariedad, potenciando o voluntariado social.