Una vilagarciana con cáncer de mama anima a acudir a los controles: "Lo que me daría miedo sería no hacerme las pruebas"

Una vecina de Vilagarcía a la que le acaban de intervenir de un cáncer de mama advierte de la importancia de asistir a los controles. “Escuché que familiares de mis amigas tienen miedo y no acuden a la cita porque temen que les salga algo malo. A mí me daría miedo no acudir”, reflexiona esta mujer ya desde su casa, tras un mes frenético desde que le detectaron un carcinoma lobulliar.



Precisamente ocurrió tras un control, ya que forma parte desde hace aos de la Unidad de Asesoramiento de Riesgo del CHUP, al tener diversos antecedentes en la familia. “Mi madre falleció de cáncer de mama”, explica.



Explica que cuando le dijeron los resultados, que esperaba positivos, pasó por el lógico shock. “Luego todo va muy rápido”. El apoyo del personal sanitario fue muy importante, por ello muestra su agradecimiento tanto a la Unidad de Asesoramiento de Riesgo, como al personal del Hospital do Salnñes, a las cirujanas Carral y Lages, a la REA y a todos los trabajadores de la primera planta del centro de Ande. “Tenemos que normalizar la palabra cáncer para desestigmatizar la enfermedad. Quiero animar a que nadie deje de hacerse las pruebas”, dice