Vilanova elige a Rosalino Díaz como nuevo patrón mayor y Villanueva repite en Carril

Más cambios en las direcciones de las cofradías de la Ría de Arousa. Rosalino Díaz Calo fue elegido ayer nuevo patrón mayor de la Cofradía de Vilanova tras una disputada votación en el marco de la Xunta Xeral que terminó en empate. Once votos contra once. Este tuvo que resolverse como marca la normativa vigente, siendo elegido el socio de mayor edad de las candidaturas presentadas. Y ese fue Rosalino Díaz, adscrito a la cofradía vilanovesa desde el año 1994. Así pues Díaz Calo es ya el sustituto de María José Vales al frente de “A Pastoriza”, dado que esta decidió ya en su día que no repetiría en las listas para volver a ser elegida. Se abre –pues– un nuevo mandato en esta cofradía con un patrón que es del sector de a flote y que ya estuvo antes en la Xunta Xeral como sector crítico a patronas anteriores como Evangelina Lago, por ejemplo.





Donde no hubo sorpresas fue en Carril. Como ya se venía diciendo desde el mismo días de las elecciones tras conocerse los resultados, José Luis Villanueva consiguió los apoyos necesarios para ser elegido patrón mayor de Carril. Lo es por tercera vez consecutiva y tras mandatos muy convulsos –con dimisiones dentro de los órganos de gobierno del Pósito– que no parecen haberle pasado factura en las urnas. O al menos no la suficiente como para retirarle el control de la cofradía “Santiago Apóstol”. Así pues Villanueva es patrón y continúa como presidente de la Organización de Productores Parquistas de Carril.





Por su parte para el puesto de vicepatrona fue elegida Inma Otero, del marisqueo a pie y miembro activo del sector crítico con la gestión de Villanueva. El puesto de vicepatrón segundo lo ocupa Javier Cambre, afín al recién elegido patrón.





La continuidad fue también el camino elegido en Vilaxoán. De hecho Joaquín Santos sigue cuatro años más como patrón mayor y la mariscadora de a pie, Lourdes Corvo, lo acompaña como vicepatrona. Una apuesta continuista que ya quedó clara el día de las elecciones con el resultado.





En todo caso el panorama de las cofradías arousanas ofrece una visión muy nueva respecto a 2018. En Cambados hubo cambio y el patrón elegido el viernes fue José Manuel Vilas –de la lista de Ruperto Costa–. En el pósito de “San Antonio” también primó la antigüedad tras darse un empate con su contrincante. Otro cambio muy notable es el de O Grove, dado que Antonio Otero no fue elegido patrón dejando ese puesto a María del Carmen Besada. Es la única patrona de toda la Ría de Arousa. Por su parte el cambio en Portonovo viene de la mano de Martín Domínguez.