Vilaxoán estudia retomar las movilizaciones para que el Sergas reabra ya el consultorio

Los vecinos de Vilaxoán estudian retomar las movilizaciones para que el Sergas reabra de forma inminente el consultorio médico. Los miembros de la plaforma Esperta Vilaxoán se reunieron en asamblea en el lavadero y acordaron que las justificaciones del gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Ramón Gómez, aludiendo a la falta de facultativos para cubrir las plazas necesarias en el consultorio “non son suficientes”. Y es que los vecinos entienden que ellos son las víctimas, que son los que siempre han sido atendidos en el consultorio vilaxoanés y que, por lo tanto, no van a entrar a valorar las políticas sanitarias que se estan aplicando desde el Sergas.





Después de que se ejecutasen las obras para adaptar el consultorio médico a la nueva normativa los vecinos entienden que el servicio debe retomarse ya y no esperar –como les apuntó el gerente– hasta mínimo el mes de septiembre. “Seguimos temendo un futuro peche”, insisten. Una sombra que siempre ha sobrevolado esta cuestión desde que el consultorio fue cerrado en pandemia y no volvió a abrir sus puertas.





En todo caso la problemática del pequeño centro de atención médica no fue la única que se abordó en la asamblea del lavadero. Los vecinos hicieron referencia a los escritos enviados tanto al Concello como a la Consellería de Infraestruturas sobre la seguridad vial en la Avenida de Vilanova y en Veiga do Mar a principios de este mes. "Se non hai contestación ou xestos de cara a ir eliminando o problema voltaremos coas mobilizacións en forma de cortes de tráfico", aseguran.





Son estos dos los aspectos que más preocupan a los vecinos de Vilaxoán y sobre los que ya llevan semanas protestando y reclamando.