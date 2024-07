Vilaxoán ficha para el Carmen a América S.L. y Assia y a Tuco Renda como pregonero

Tres días de fiesta en los que no faltará absolutamente de nada. Vilaxoán vuelve a demostrar que es uno de los enclaves más fiesteros de Vilagarcía con la programación en honor a la Virxe do Carme. Las celebraciones arrancan el sábado 20 a partir de las doce y media de la mañana con la gran sardiñada popular en el parque de A Concha. A las ocho de la tarde será el pregón, a cargo del conocido vilaxoanés Tuco Renda. Justo después –a las nueve menos cuarto– será el traslado de la imagen del Carmen desde la Cofradía hasta la lonja acompañado por un grupo de gaitas. A las diez arrancará el concierto de la Banda de Música Municipal de Vilagarcía y ya por la noche – a partir de las once– será la verbena a cargo de Mekánica Rolling Band, Ruxe Ruxe y The Skarallas.



La fiesta continúa el domingo 21, que es cuando Vilaxoán celebra el día grande del Carmen. A las diez será la alborada y pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Ribadumia y del grupo de gaitas Os Terribles de Arousa y la charanga Alambique. La misa solemne –cantada por la Coral Polifónica Máximo Patiño en la lonja– será a las doce de la mañana y a la una y media será el concierto de la citada banda en la Praza Rafael Pazos. Por la tarde, a las siete, la banda y los grupos de gaitas volverán a ofrecer una “alborada”.



A las ocho será la salida de la procesión por las calles del pueblo y esta llegará al Puerto para iniciar la tradicional procesión marítima. A su fin será la gran tirada de fuegos, a los que seguirá la verbena a cargo de Saudade y América S.L.



Las fiestas vilaxoanesas terminan el lunes 22. A las diez será la alborada y pasacalles con la Banda de Música Municipal de Vilanova y el grupo de gaitas Os Terribles de Arousa. La misa comunitaria por los marineros fallecidos en la lonja será a las 11:30, cantada por el coro parroquial. A la una y media será el concierto de la Banda de Música Municipal de Vilanova en la plaza Rafael Pazos y a las siete y media ofrecerá otro en el muelle.



Ya a las ocho y media será la 42 edición del tradicional “Vilaxoán Canta”, dirigido por Álvaro Cardalda. La verbena que pondrá el broche final al Carmen estará amenizada por las orquestas Fuego y Assia.