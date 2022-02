Vilaxoán se hace oír al son de la gaita para pedir más seguridad

Al son de la gaita, con panderetas y chalecos amarillos los vecinos de Vilaxoán manifestaron su descontento con la falta de seguridad vial en al zona. Denuncian que se trata de un problema “histórico” en varios viales, algunos de titularidad autonómica, como la Avenida de Vilanova, y otros municipales, como Veiga do Mar, Almirante Fontán, Rodríguez Padín, Sartaches y adyacentes, como Pica o Ramón Paredes.



En este último caso, reclaman aceras en ambos lados y señalización tanto del límite de vlocidad y de aparcamiento, así como paradas de autobuses estables, mejorar la visibilidad en el cruce de Mapfre o renovar el trazado en O PReguntoiro, que obliga a losc aminoes a invadir el sentido contrario. Hace unos días, el gobierno socialista anunció una partida presupuestaria para elaborar un proyecto que mejore la accesibilidad y seguridad en la Rúa Veiga do Mar, que conecta la carretera de Vilagarcía a Cambados con O Preguntoiro por orillamar. Concentrados en el alto de O Freixo, más de medio centenar de vecinos, apoyados por partidos políticos de la oposición, denunciaron también otras carencias, como la falta de rejillas de pluviales y de papeleras, el riesgo que presenta el cableado muy baja o la falta de control sobre las emisiones y olores de una industria próxima. “Pagamos impostos e esiximos unha reforma integral de Veiga do Mar e rúas adxacentes”, señalan desde Vilaxoán Esperta, que también pide un plan de movilidad y humanizaciones.





Un problema “histórico”





Asimismo, el colectivo denuncia un “histórico” problema de seguridad en la Avenida de Vilanova, agravado desde que es paso obligado hacia el Puerto. Piden a la Xunta medidas de calmado de tráfico y una revisión de los pasos de peatones.