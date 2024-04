Villares muestra su apoyo a los depuradores para pedir la rebaja del IVA a los productos del mar

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, puso en valor el papel de los depuradores de moluscos en la distribución y venta del mejor marisco gallego en los mercados. Así lo manifestó aen la visita a las instalacioens de Mariscos Sálvora, en Vilaxoán, donde estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Villares destacó que "grazas á profesionalidade e bo facer de empresas como a vilagarciá" llegan a los consumidores los moluscos "nas mellores condicións, contribuíndo ao prestixio así como á imaxe de excelencia e calidade" de los productos del mar gallego.

El responsable autonómico trasladó el apoyo decidido de la Xunta a las empresas del sector, que definió como "esencial" para la cadena mar- industria. Está representado, en su mayoría, por la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), que en el último año vio incrementado su número de miembros hasta agrupar alrededor de sesenta compañías.

La Consellería do Mar señala que las cifras facilitadas por esta entidad muestra su importancia en la economía gallega, reflejada en su facturación media anual de cerca de 450 millones de euros y con más de mil puestos de trabajo.

Defensa de la Lei do Litoral

El titular de Mar reivindicó la Lei do Litoral gallega, recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, por ser un instrumento que, dijo "recolle, de forma clara e contundente no seu articulado, que o conxunto do sector marítimo pesqueir galego é estratéxico e o seu acceso aos recursos, localizacións e caladoiros debe ser prioritario fronte a calquera outro tipo de posibles usos".

Por ello, Villares reiteró sus críticas al ejecutivo de Pedro Sánchez por impugnar una norma que, dijo, "defende ao sector pesqueiro, acuícola e á miticultura galega". Alfonso Villares reiteró también el apoyo de la Xunta ala histórica demanda de este sector al Estado para que acceda a rebajar el IVA a los productos del mar en un contexto tan complejo como el actual, con un descenso del consumo a pescado y marisco entre la ciudadanía.

Por último, el representante de la Xunta lamentó la reiterada negativa del Ejecutivo central a esta medida a pesar, dijo, "dos informes de diferentes organismos independentes, que sinalan a súa utilidade para incentivar o consumo dos produtos pesqueiros e os seus efectos positivos na actividade económica promovendo a creación de emprego".