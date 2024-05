Villares sitúa la innovación en el ámbito marino como clave para avanzar en el sector acuícola

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, apuntó a la innovación en el ámbito marino como pieza angular en el avance hacia una mayor resiliencia y sostenibilidad del sector acuícola. Así lo señaló el responsable autonómico durante la visita al taller “Solucións de adaptación ao cambio climático no sector do mexillón de Galicia-índice de resilencia”, que se celebró en el Auditorio de Vilagarcía. En el evento participaron técnicos de organismos como el Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC), del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) y del grupo de investigación Rede de la Universidade de Vigo.



El titular de Mar ensalzó como modelo el trabajo realizado por el grupo de investigadores en la elaboración del Índice de Resiliencia Operativa del proceso de cultivo de mejillón en la Ría de Arousa, que fue presentado en el evento. Este sistema se basa en la implantación de una monitorización al proceso de cultivo en tiempo real, por lo que se gana en eficiencia y sostenibilidad.



Alfonso Villares destacó que la investigación tiene un papel fundamental a la hora de acercar las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del sector, sobre todo en lo referente al cambio climático en cuanto al comportamiento de las corrientes marinas o en la temperatura de los océanos. Una línea que se trabaja desde la Consellería do Mar para coordinar esfuerzos en la adaptación del sector frente a este reto.



En la jornada los investigadores participantes mostraron la necesidad de reforzar la captación de datos climáticos y océano-meteorológicos mediante el desarrollo de sensórica.