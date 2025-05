Visitas y talleres para descubrir Vilagarcía a los vilagarcianos

Vilagarcía para los vilagarcianos que todavía no la conocen. Ese es el objetivo del ambicioso programa ‘Vilagarcía 100%’ que ponen en marcha de forma conjunta la Concellería de Turismo y la de Medio Ambiente. La propuesta oferta un total de 1.300 plazas para que aquellas personas empadronadas en la ciudad puedan conocer su riqueza natural, histórica y patrimonial como nunca antes la habían descubierto. La acción arranca el próximo 7 de junio y termina el 9 de noviembre y contempla desde excursiones guiadas a Cortegada hasta rutas y talleres por diferentes espacios del municipio. Todos ellos serán impartidos por la empresa Corticata.



Mecanismo

Para las excursiones a Cortegada (que no habrá ni en julio ni en agosto, pero sí el resto de meses) el número de plazas disponibles es de 30 para cada viaje. Para las rutas y talleres la disponibilidad de huecos va desde 20 a 50. El concejal de Turismo, Álvaro Carou, explicó que cada primero de mes se sacarán las entradas a través de la web ticket.vilagarcia.gal. Los huecos se irán cubriendo por riguroso orden de inscripción y cada persona podrá solicitar un máximo de cuatro entradas. Estas serán nominativas y todos los beneficiarios deben estar empadronados en la ciudad. El concejal de Medio Ambiente, Diego García, declaró que “Vilagarcía é unha cidade moi rica, a nivel patrimonial e natural, e moitas veces os propios habitantes non o valoramos e descoñecemos o que temos a escasos minutos da nosa casa”. Carou indicó que “estamos ante unha campaña novidosa que o que busca non é atraer a novos visitantes, senón premiar aos nosos veciños”.

En el mes de junio habrá seis excursiones, en septiembre ocho y en octubre otras seis. El resto de propuestas serán entre junio y noviembre. El responsable de Corticata, Luis Gómez, explicó que entre las propuestas hay talleres de avistamiento de aves, de construcción de casas-nido, de descubrimiento de la fauna y flora local o yincanas para conocer de primera mano la historia de la ciudad “que moitos non saben dela”.



Otras propuestas

A mayores desde el Concello recuerdan que el día 7 también se hará la actividad “Todos os camiños comezan no Salnés” organizada por la Mancomunidade. Una propuesta para la que hay disponibles 110 plazas.