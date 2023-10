Una web geolocalizará los nuevos puntos limpios móviles de Vilagarcía

El servicio de recogida de basura se complementará en breve con dos puntos limpios móviles más, que se suman a los cuatro que ya hay y al fijo de Pinar do Rei. El servicio está en fase de implementación, pero ya se hicieron pruebas en diferentes puntos y fue bien acogido por la ciudadanía. "A xente agradece que acheguemos este servizo á porta da casa", explicó el concejal del área, Lino Mouriño.

Cuando el servicio se vaya afianzando, los nuevos puntos limpios móviles se geolocalizarán a través de una página web. También habrá códigos qr y se instalarán postes identificativos en los lugares en los que se coloquen. Los más grandes serán para la zona urbana y los más pequeños para el rural.

"O noso obxectivo era a recollida de residuos máis sostible e acordo co que pide o medio ambiente. Que non exista a excusa de que por non saber onde tirar as cousas vaia todo para o orgánico", comentó el alcalde, Alberto Varela. "Estamos nun periodo de implantación, que ten a súa complexidade, pero incluso os camións que ían vir o ano que ven seguramente xa estean antes de nadal", explicó Mouriño, que confía en tener todo listo antes de que finalice el año.

Más frecuencias

Precisamente, el alcalde, Alberto Varela, Mouriño, el concejal de Turismo, Álvaro Carou y miembros de la empresa concesionaria, Urbaser, se desplazaron esta mañana a Bamio para presentar otra de las novedades del servicio: Una máquina desbrozadora que permitirá agilizar estos trabajos, que ahora asumen desde Urbaser.

Y es que, desde hace unos diez años, el desbroce se dividía entre los trabajadores de limpieza y los de Medio Ambiente. Ahora, la concesionaria hará dos acondicionamientos de caminos al año. El tercero corre a cargo del otro departamento, que así también podrá estar libre para otras tareas.

Una de ellas es la limpieza de los tramos urbanos de los ríos que, lamentó Varela, "Augas de Galicia descarga nos Concellos". La nueva máquina permite secar las malas hierbas, que llegaron incluso a las zonas más céntricas. Los trabajadores de Medio Ambiente podrán ahora dedicar más tiempo a zonas verdes del municipio, como la existente en Pinar do Rei, al lado de la Protectora.