La Xerencia de la EOXI dice que la falta de médicos en los PAC no impactó en las urgencias del hospital

El gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Ramón Gómez, asegura que la falta total de médicos este pasado fin de semana en varios PAC de la comarca (Vilagarcía, Cambados, O Grove y Baltar) no impactó de forma significativa en las urgencias tanto del Hospital do Salnés como del de Montecelo. El máximo responsable del área sanitaria se pronuncia después de que responsables políticos de la comarca –entre ellos el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela– hablasen directamente de mala gestión. Gómez asegura que las “incidencias” detectadas en los PAC estos días fueron por la “non dispoñibilidade de médicos de familia, así como a coincidencia do período de vacacións e tamén baixas laborais”.



Aún así, y pese a que debido a la falta de médicos en los PAC las urgencias se derivaron a los hospitales el gerente dice que el número de atenciones no varió de forma significativa con respecto a días pasados. El responsable de la EOXI habla de números e indica que el pasado viernes en el centro hospitalario de Rubiáns se atendió a 181 pacientes “40 máis que a media que se atende diariamente”. Una cifra que –apunta– bajó en la jornada del sábado con 144 pacientes atendidos. “Cunha situación xa normalizada”, declara.



Gómez también habla de los datos del Hospital de Montecelo, del que depende la población de O Salnés de los concellos de Meis, Meaño, Sanxenxo y O Grove. Dice que en los últimos quince días se estaba atendiendo una media de 190 pacientes diarios y que en la jornada del sábado fueron 223.



José Ramón Gómez indica que para poder frente a lo que el denomina “incidencias” hubo que recurrir a facultativos de otras áreas sanitarias para que cubriesen los turnos de los médicos. De hecho ayer –y cuando parecía que el turno de noche en el PAC de San Roque de Vilagarcía volvería a quedarse sin médicos– la Xerencia confirmó la cobertura de esa plaza con un médico del servicio de urgencias del Hospital do Salnés.



A mayores el gerente de la EOXI apunta a que se está registrando un aumento del volumen de las personas que necesitan ser ingresadas en Montecelo, de ahí que se haya habilitado ya una unidad que dotará al centro hospitalario de 14 camas más.







Notable malestar







Lo que está claro es que la situación sanitaria en O Salnés ha hecho estallar no solo a los responsables políticos, sino incluso a colectivos que –en el caso de Vilagarcía– han optado por reactivar la Plataforma pola Sanidade.



Tras saberse que el PAC de la capital arousana se quedaría sin médicos en un fin de semana en el que se esperaba la llegada de miles de personas a la ciudad Alberto Varela anunció que se pon drá en contacto con sus homólogos en la comarca para hacer un frente común que denuncie la precariedad sanitaria. Además tiene previsto reunirse en unos días con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para trasladarle su malestar por esta situación y promover una declaración institucional para todos los partidos de la Corporación.



De momento no hay prevista ni agenda ninguna concentración o protesta, pero es una medida a la que los diferentes alcaldes están dispuestos a acudir de ser necesario.