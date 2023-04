La Xunta apuesta por un Plan de Xestión de la mejilla ante una oposición muy crítica en el Parlamento

El director xeral de Acuicultura, Antonio Basanta, afirmó esta tarde en el marco de la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia que se está trabajando en el diseño de un Plan de Xestión da Mexilla para optimizar tanto la extracción de la cría como su aprovechamiento. El objetivo no es otro –apuntó el conservador– que adecuar los tiempos de extracción al estado y localización del recurso “impedindo que se perda por non abrir ou que se leve as cordas con baixo tamaño por non pechar”. También habló de la importancia de simplificar los trámites habilitando una aplicación móvil que contribuya a facilitar la disponibilidad de los datos de la actividad del sector y a mejorar su trazabilidad. Basanta volvió a apostar por el diálogo y recordó los kilómetros de costa que se abrieron en los últimos meses para la extracción de la semilla para los bateeiros.



Sus palabras fueron duramente criticadas por el diputado socialista Julio Torrado. El vilagarciano acusó a la Consellería do Mar de crear un problema en el sector del mejillón y del percebe “logrando enfadar a todos os afectados”. Además el socialista se pronunció sobre la convocatoria pública hecha por el PP de O Salnés hace unos días apoyando a los bateeiros acusándolos de llevar a cabo un “lavado de cara” ante la proximidad de las elecciones municipales. Torrado argumentó que en estos tres años desde la entrada en vigor del decreto el PP votó a favor del mismo. “Non hai auga suficiente para lavar a súa cara”, ratificó.