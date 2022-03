La Xunta licita, por 475.000 euros, el proyecto básico y de ejecución del centro de salud en A Marina

La Xunta licitó ayer, por importe de 475.023 euros, el contrato de servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra del nuevo centro de salud de Vilagarcía.





Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de mayo y, tras la firma del contrato, la adjudicataria dispondrá de cuatro meses para entregar el proyecto básico y, una vez informado favorablemente, cinco meses para el proyecto de ejecución.





Los licitadores deben incluir en la presentación de sus ofertas la definición de una idea global del edificio y de su urbanización, con su concepción constructiva y de instalaciones. Esta propuesta se determinará de tal forma que integre la tecnología de madera en su diseño. Debe contar, también, con una respuesta tecnológica con el consumo energético más bajo posible.





El convenio entre la Consellería de Sanidade y el Concello de Vilagarcía, para poner en marcha el centro de salud en la antigua Comandancia fue firmado el 14 de enero, después de que los terrenos fuesen puestos a disposición de la Xunta gracias a un protocolo firmado a tres bandas con la administración municipal y la Autoridad Portuaria. En los convenios firmados posteriormente, Ravella asume la demolición del actual edificio, para hacer la cesión al Sergas libre de cargas.





El nuevo centro de salud dispondrá de una superficie construida de más de cinco mil metros cuadrados, lo que supone un 55 por ciento más de la que hay en la actualidad en San Roque lo que, señalan desde la Xunta, supondrá una “importante ampliación de espazos”. La Xunta estima que la inversión rondará los 10,21 millones de euros. El plan funcional prevé tres consultas más de medicina general; cuatro más de enfermería; una más de pediatría y dos más de enfermería pediátrica; así como una más de las áreas de farmacia, trabajo social, matrona, odontología, higienista dental o fisioterapia. Además se incrementarán en dos las salas de técnicas y en una la de polivalentes y se pasará a de una a dos salas de reanimación en el área de urgencias. Incorporará también salas que no existen, como la de aislamiento, la consulta del programa de a mujer, la sala pediátrica integral, las cabinas de tratamiento y vestuarios de gimnasio y de fisioterapia, o consultas para especialistas del Hospital.





Informe de movilidad

La licitación recoge, en el anexo cuatro de “condicionantes urbanísticos”, el convenio entre el Concello y el Sergas que establece, en su punto 5, que la administración municipal “deberá realizar un estudo de mobilidade no entorno da parcela actualmente ocupada polo edificio da Comandancia, co fin de ordenar a circulación rodada e peonil e as actividades permitidas na contorna ás actividades requeridas para a necesaria circulación do transporte derivado do uso sanitario desta localización”. En la licitación también aparece el informe policial, enviado el 10 de febrero con la firma de Tania García como alcaldesa en funciones y “en relación co convenio de colaboración asinado”, según recoge el texto. Sanidade dijo en su día que dicho documento no basta para dar cumplimiento a lo acordado.