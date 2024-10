La Xunta promete dos profesores y una cuidadora más para el CEE de Vilagarcía, pero no aumenta el horario de enfermería

Las familias del Colegio de Educación Especial se manifestaron esta tarde a las puertas del centro. Una protesta que la Xunta trató de paralizar, según explicó la presidenta de la ANPA, Conchi Ventoso, con la promesa de profesorado de apoyo. “Nos llamaron de Inspección”, explicaba la portavoz de la asociación, en el medio de la primera protesta convocada por unos padres y madres dispuestos a llegar hasta “el presidente de la Xunta”.



La Consellería de Educación explicaba, en un comunicado, que ante la incorporación de dos alumnos se va también a aumentar la dotación del centro, situado en Doutor Fleming. “Contará con dous especialistas en Pedagoxía Terapéutica a maiores dos que xa tiñan, un xa incorporado e outro que se nomeará esta semana”, apuntan desde el departamento que dirige Román Rodríguez, que señalan que también se enviará una cuidadora (las familias piden dos).



Sin embargo, no lograron contener la protesta ya que, tal y como explicó Ventoso ante decenas de asistentes, “necesitamos las dos cuidadoras y la enfermera, porque son niños especiales y como tal tenemos que cuidarlos”.

Ambulancia cada día

Lejos del “deste xeito quedan cubertas as necesidades do alumnado do CEE de Vilagarcía”, familias y dirección del centro anuncian que siguen dispuestos a movilizarse. Y es que uno de los problemas principales es la falta de una enfermera durante la mayor parte del horario lectivo. Al inicio del curso (y en años anteriores), estaba de 9 a 14:45 horas, pero al surgir una reclamación en Ribadumia se envió allí a esta profesional, que ahora solo está una hora y cuarenta cinco minutos en el CEE de Vilagarcía.



“Temos a ambulancia ás portas todos os días”, explicó la directora del colegio. Y es que los niños que asisten al centro tienen otros problemas asociados, de movilidad, motricidad, logopedas o incluso de epilepsia, por lo que requieren control sanitario.

Moción plenaria

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, estuvo presente en la concentración, al igual que la edil de Educación, Paola María Mochales y otros miembros del gobierno y del BNG, como los ediles Xabier Rodríguez y Rosa Abuín. El regidor manifestó su “apoio incondicional á comunidade escolar” que revindica “con toda a razón” la mejora de los recusos profesionales para atender a un colectivo vulnerable. “Non é de recibo que se hai seis anos había seis prazas de coidadores para trinta matrículas, hoxe haxa só un profesional máis para máis do dobre”, esgrime el regidor, que ya anuncia que el grupo socialista llevará al próximo Pleno una moción instando a la Xunta a que, de forma urgente, dote de un PT, dos cuidadoras y otra plaza de enfermería a tiempo completo.