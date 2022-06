La Xunta prorroga hasta el 15 de julio la extracción de mejilla en la costa gallega

Los bateeiros podrán recoger mejilla de las rocas hasta el próximo 15 de julio. La Consellería do Mar aprobó ayer una prórroga de la autorización después de que lo solicitasen formalmente tres asociaciones de productores. De esta forma podrán obtener todavía la semilla que necesitan para sus plataformas obteniéndola de la costa de las provincias de Pontevedra y A Coruña exclusivamente. Desde la administración autonómica señalan además que la medida no se aplica en el ámbito del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, en donde no se podrá extraer el recurso.





Con esta prórroga extraordinaria la extracción estará autorizada desde las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde y están excluidos los sábados, los domingos y los festivos. Eso sí, los bateeiros deben seguir respetando en todo caso las calificadas como zonas verdes (en donde sí pueden recoger mejilla) y no tocar las zonas rojas reservadas para la explotación exclusiva de percebe.





Desde la Consellería do Mar argumentan que esta prórroga responde a la voluntad que se ha mostrado en los últimos meses desde la Xunta de Galicia de mantener la extracción de la semilla durante todo el año. No es la única propuesta que Mar ha puesto sobre la mesa y que –al menos de momento– no acaba de convencer al sector bateeiro. De hecho también se plantea flexibilizar el número de cuerdas recolectoras y crear hatcheries para la produción de la semilla del mejillón.





La Xunta insiste en que están trabajando en la “explotación sustentable dos distintos recursos mariños”, de ahí que sigue manteniendo su voluntad de diálogo con un sector con el que en los últimos meses tuvo sus más y sus menos. En uno de los últimos encuentros las principales asociaciones que conforman el Clúster do Mexillón se levantaron de la mesa y advirtieron que no volverían a sentarse a hablar. Eso con el añadido de diferentes protestas que llegaron al Obradoiro y también a la investidura de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta.





La Consellería asegura que sus técnicos están analizando las zonas limitadas a la extracción con el fin de evaluar posibles cambios y aperturas. Sin embargo sobre esto no dan fechas. Insisten –una vez más– en que se trata de un asunto “complexo no que se debe actuar con rigorosidade e no que se teñen en conta tanto os datos obtidos polos profesionais da Xunta como os aportados polas partes implicadas na explotación desas zonas”.





Cabe recordar que el sector señalaba hace ya semanas que el recurso disponible en las denominadas zonas verdes no es suficiente para nutrir a todas las bateas existentes, lo que hace peligrar la campaña.