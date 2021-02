La Diputación lanza la campaña “Momentos Rías Baixas” con la que anima a recordar experiencias

La Diputación de Pontevedra lanza su nueva campaña turística “Momentos Rías Baixas”, una acción “participativa” que anima a recordar momentos e historias reales vividas en la provincia de Pontevedra para que las personas que ya hayan estado en este destino quieran volver a evocar esos instantes especiales y alentar a otras personas a venir por primera vez.





La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, presentó en el Museo de Pontevedra esta iniciativa que apuntó, “será una campaña diferente porque vivimos un tempo incerto e non sabemos cando poderán visitarnos”. De este modo, la promoción es “flexible, diferente, innovadora, fresca, desenfadada, áxil, humana, cunha mirada optimista e un ton positivo” y por primera vez, será una promoción bianual coincidiendo con la prolongación del Año Santo.





Sorteos de estancias

Así, la campaña está diseñada en tres fases. La inicial se centra en el branding a partir de historias reales bajo el lema “Momentos Rías Baixas” y está articulada con sorteos y promociones on line, para captar contenidos y construir marca. “Estará presente ata que se levanten as restricións e poidamos promocionar o destino como unha realidade, non como un futurible”, indicó la presidenta, para añadir que “a idea é que as persoas que nos visitaron participen e compartan a través das redes sociais os seus #momentosRíasBaixas, as súas vivencias na provincia”. Además, la Diputación busca la implicación del sector turístico “como facilitadores deses momentos, compartindo as súas testemuñas, porque contribúen a definirnos como un destino hospitalario, cercano, con persoas comprometidas”, detalló.





La mecánica consistirá en la puesta en marcha de concursos y sorteos mensuales, desde marzo hasta junio, para incentivar a las personas a que transmitan sus experiencias y que también contribuyan a detectar lo que echan en falta en la provincia.





“Toda persoa que comparta os seus momentos empregando os hashtags #momentosRíasBaixas e #PontevedraProvincia, entrará xa a participar no concurso”, resaltó la presidenta. Los premios serán estancias y actividades turísticas para que las personas ganadoras las disfruten a lo largo de 2021. De este modo, destaca la administración provincial, “a campaña promove a reactivación económica e xera gasto complementario en torno aos agasallos”.





Explotación del Año Santo

La segunda fase, “cando se poida viaxar” recalcó Silva, tendrá como eslogan, “É o teu momento”, para invitar a los visitantes a viajar a la provincia mediante la difusión de las historias y material emocional para crear nuevos momentos únicos. La previsión de la Diputación es presentar el vídeo central en la feria Fitur que este año se celebrará del 19 al 23 de mayo si las condiciones sanitarias lo permiten.





Ya para finales de este año y principios del 2022, tendrá lugar el tercer momento, que incluirá una oferta de rutas en la provincia ligadas al Camiño de Santiago. “Daremos a coñecer as múltiples rutas que atravesan a provincia, ben sexan as dos fenicios, da camelia, os miradores, o viño, os faros, o sendeirismo e a posibilidade de atopar o noso propio camiño en Pontevedra provincia”, explicó Carmela Silva.