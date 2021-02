El BNG asegura que el “deterioro” de la Aldea de Nadal empieza a pasar factura al firme de Fefiñáns

El BNG reclamó ayer la inmediata retirada de la Aldea de Nadal de la Praza de Fefiñáns asegurando que su “evidente estrago” y “deterioro” se está “contaxiando” al firme de la histórica plaza con la “aparición de liques e verdello nas xuntas das pedras”. Sin embargo, el Concello niega daño alguno, asegurando que el suelo está protegido por una lámina geotextil y que si no se retiró antes fue, primero, por petición de Zona Centro y después esperando a la mejoría del tiempo pues el césped se reutilizará en la Alameda de San Tomé y precisan de su secado para evitar roturas.





Para el grupo de Víctor Caamaño ya no solo se trata de que la decadencia que señala dé una “imaxe francamente mala do conxunto da praza, que é a principal imaxe do Conxunto Histórico e Artístico de Cambados”, recordó. Sino que además, se “está a contaxiar” al firme de la emblemática explanada y siendo la Aldea un “elemento dunha temática tan marcada agrava”, añade, “a imaxe do Concello dando unha impresión de abandono e improvisación na execución” de este proyecto.





Es más, Caamaño indica que el bipartito no aclaró cuál fue la implicación de la administración local en su ejecución, realizada por el Obradoiro de Emprego, y le pide que se lo especifique y que le entregue una lista de las facturas asociadas como el coste de áridos, tapetes de césped, madera, gastos de jardinería, alumbrado, videos divulgativos, etc.





Por petición de Zona Centro

El concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, respondió ayer rápidamente a las peticiones del BNG, pero indicó que están preparando un informe para darle traslado. No obstante, avanzó que se programó la retirada en enero, pero el presidente de los comerciantes solicitó su mantenimiento cuando se levantaron las restricciones a la hostelería, para ambientar la zona, y se pospuso a febrero, pero “sufrimos oito alertas laranxas e temos que esperar a que o céspede seque porque pode romper e o queremos empregalo na Alameda de San Tomé, nas zonas axardinadas xunto ao parque infantil e o parking”, explicó.





Asimismo negó que dé mala imagen y, en todo caso, “as molestias que poida causar estes días suplen con creces o disfrute por parte dos nenos de algo tan bonito e a promoción que fixo de Cambados. Por primeira vez, a TVE veu grabar o acendido do alumeado navideño e foi pola Aldea”. De hecho, “parece mentira que o BNG estea en contra de algo así”, añadió.





Charlín también rechazó cualquier daño a la histórica plaza, indicando que tienen autorización de Patrimonio y que “non está en contacto co firme” porque por debajo tiene una lámina de geotextil y plástico para que “quedara protexido”. Del mismo modo replicó que los materiales se incluyeron como costes del Obradoiro y “se tanto lle preocupan os custes, entenderán que queiramos aproveitar o céspede e cando se fai algo ao aire libre sempre se está suxeito ás inclemencias meteorolóxicas”, concluyó el edil del grupo de gobierno de Somos.