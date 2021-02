El Arosa perdonó demasiado al líder y suma un botín escaso

El partizado aplazado del grupo 1B de Tercera División acabó en tablas. Sexto empate consecutivo del Arosa. Esta vez sin goles y ante el líder. A orillas del río Miño a su paso por Barbantes, en el Concello de Cenlle, se vio un gran partido. Al menos en cuanto a tensión y emoción en una tarde apacible, sin lluvia y en un campo en buenas condiciones aunque algo blando. Los dos equipos tuvieron ocasiones. El Arosa una muy clara en un penalti justo antes del descanso que no pudo materializar Beda, ya que el meta Diego rechazó su lanzamiento.





Esta vez el Arosa echó el candado, pero le falló la puntería. Pudo ganar en el tramo final, en sendos remates de Julio Rey, al que le faltó el gol para redondear su partidazo. El empate deja al Arenteiro líder con 30 puntos. El Arosa suma 27. La victoria se resiste, pero el equipo sigue dejando sensaciones excelentes. Compite bien y su tono físico es notable.





El partido tuvo la intensidad esperada. También alternativas en el juego, ocasiones y polémica a pesar del cerocerismo final. Rafa Sáez hizo cambios en el once, no solo de jugadores, también de dibujo. Igualando los tres centrales, carrileros y dos puntas del Arenteiro. Pedro García se incrustó en el centro de la defensa, escoltado por Ross y Campillo. Javi Fontán y Piay ocuparon los carriles. Sidibé y Mon el centro del campo, con Julio por delante. Mientras que Sanabria acompañó en punta Beda. Cotilla, Róber y Kilian se quedaron en el banquillo respecto a Redondela.





Fue un partido de exponer lo necesario, no desorganizarse ni cometer errores, y de aprovechar ocasiones. Los dos equipos las tuvieron. Tras un primer cuarto de hora sin apenas llegadas, salvo una incursión del local Rubén Arce que no finalizó y un disparo flojo de Sanabria que atrapó el meta Diego sin problemas, el Arenteiro fue el primero en perdonar. Tuvo una doble ocasión muy clara mediada la primera parte. Javi Pazos apareció en la media punta, se fue de Sidibé en el enésimo resbalón visitante sobre el césped de A Requeiriña, y aprovechó que la defensa arlequinada le dejó pasillo para servir un balón sobre Sylla, que disparó ya dentro del área abajo y a un lado, pero salvó Cobo. La acción continuó y el propio Sylla se encontró un balón suelto en área pequeña tras disparo de Álex Fernández. Cobo se le echó encima, Sylla se fue al suelo y los locales pidieron penalti. El balón cayó a Javi Pazos, que a puerta vacía remató contra el espalda de un Ross que estaba sobre el césped. El Arosa salió ileso de milagro.





La polémica cambió de bando solo unos instantes después. En un derribo sobre Pedro Beda en área pequeña cuando había ganado la posición y se disponía a rematar. También en esta ocasión el árbitro, que no estuvo a la altura del partido, se desentendió por completo.





Superada la media hora el Arosa tuvo su segunda gran ocasión en una contra perfecta. La inició Beda de espaldas. Control, descarga sobre Julio y Joel al espacio sobre la carrera de Javi Fontán, que entrando en el vértice del área lanzó en carrera un derechazo contra la parte superior del larguero. En un partido de muchas disputas entre pares, la del lateral vilagarciano con Álvaro Naveira fue de las más bonitas. Fontán, incombustible, demostró su excelente estado de forma.





En el 37 los visitantes hicieron otra buena acción por la derecha y pidieron penalti por una supuesta mano de un defensa local, pero el arbitro no lo vio así. A la tercera jugada digna de “VAR” fue la vencida. Al filo del descanso en un balón largo de Campillo en el que Beda le ganó la posición a Mariña y este lo derribó. El árbitro señaló penalti pero dejó la acción en amarilla pese a las protestas visitantes Pedro Beda lanzó a media altura y hacia su derecha, pero Diego adivinó el disparo y rechazó el balón.





Físicamente enteros

Al Arosa no pareció afectarle en la segunda parte el mazazo anímico con el que cerró la primera. El equipo de Rafa Sáez se mantuvo organizado, frenando bien a su rival ya lejos del área de Cobo. El Arenteiro en la segunda parte tuvo dos buenas opciones. La primera en el minuto 52. Víctor Eimil ganó la línea de fondo yéndose de Piay y puso un pase atrás que no pudo conectar bien Sylla. Antes de la segunda ocasión y prácticamente última de los locales en la segunda parte, de nuevo polémica. El árbitro le perdonó la segunda amarilla a Manu Mariña, tras una falta sin balón a Mon. Aplicó la ley de la ventaja. El juego no se detuvo hasta más de un minuto después. Tras echar una ojeada en la que parecía buscar al infractor para amonestarlo, volvió a desentenderse, sin que sus “ayudantes” le ayudaran lo más mínimo. Acto seguido el técnico local cambió a su jugador amonestado, zanjando el problema. La otra oportunidad del Arenteiro en la segunda parte estuvo en una volea de Javi Pazos, que dejó chispazos pero no brilló, desde el borde del área tras un córner a la que respondió Cobo con una buena parada en vuelo.





El primer y único cambio del Arosa llegó a los veinte minutos de la segunda parte con la entrada de Róber por Joel. Lejos de lo que cabría esperar, ya que los arlequinados jugaron el domingo y el Arenteiro tuvo un día más de descanso e hizo más sustituciones en la segunda parte, el Arosa acabó mucho más entero el partido. Apretando en busca del gol de la victoria. Lo tuvo en dos ocasiones claras. La primera en el 82. Tras un robo de Róber a Presas, con centro de Fontán y remate de Julio Rey en área pequeña. El capitán conectó con la derecha y salvó Diego con reflejos en una parada de balonmano. El propio Julio tuvo otra en el 85. Beda, que volvió a dar un clinic de como se juega al fútbol, le puso el balón sobre su desmarque. Julio disparó cruzado entrando en el área, pero el esférico, otra vez caprichoso, se perdió un pelín cruzado.





El Arenteiro en los últimos veinte minutos no llegó, pero gracias a una protestada falta lateral tuvo un acercamiento. El balón le cayó a Presas, pero no pudo rematar en área. El Arosa se fue de A Regueiriña contrariado por el empate, que considera escaso botín. Pero lo cierto es que está en buena línea pese a que las victorias no llegan. El equipo va a más. Además solo lleva 2 puntos menos en estos cuatro partidos de la segunda vuelta respecto a los de la primera, en los que cayó ante Choco y Arenteiro. Y fuera de casa sigue siendo imbatible.