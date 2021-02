Charlín estalla contra Portos: “A conselleira recibe a Durán e a nós nos piden esperar a que pasen as restricións”

Lo que iba ser una amable presentación sobre la iniciativa de los placeros para animar las compras por San Valentín, con una amplia decoración propia de estas fechas y “photocall” incluido, acabó con el concejal de Economía, Xurxo Charlín, estallando contra Portos. La tramitación para la nueva Praza de Abastos ha entrado en el tiempo de descuento –la evaluación ambiental caduca en septiembre– y tras reiteradas peticiones de una reunión por todos los medios posibles, ayer consiguió hablar por teléfono con un responsable, pero la contestación le disgustó. “Tras máis de 10 chamadas dinme hai vontade de reunirse, pero unha vez pasen as restricións de mobilidade. Se a conselleira do Mar puido recibir a Durán –alcalde de Vilanova– e este puido desprazarse a Santiago para falar da Festa da Conserva, Cambados non é menos, merece ser atendido, falamos dun proxecto esencial. Pódese facer por videoconferencia”, manifestó el edil de Somos, visiblemente molesto.





Y es que para poder empezar a construir la plaza solo falta el Plan Especial y para ello, Portos debe incluir los informes sectoriales que tiene desde hace algunos meses. Por eso, desde el gobierno local no entienden la demora y menos que no les reciba para abordar esta y otras cuestiones; algo que llevan pidiendo desde finales del año pasado. “É falta de vontade e unha vergoña porque non se pode tardar tanto en adaptar o plan. Parece que están a esperar a que non nos dea tempo a tramitalo e chegue setembro e haxa que reiniciar toda a tramitación. Non só pode vir a Cambados a recadar”, añadió Charlín. El propio edil, consciente de su alteración, recordó que si en estos años ha habido un problema ha sido el ente público con este plan porque “tanto a Xunta como o Ministerio sempre tiveron disposición”. Y es que cuando en 2014 se presentó el proyecto con el PP en la Alcaldía parecía algo inminente y, de hecho, el edil considera que si aún estuviera gobernando “os permisos estarían concedidos, están bloqueando o crecemento de Cambados”, añadió.





Rehabilitación integral

La necesidad de un mercado es acuciante. El actual se encuentra en mal estado y supone continuas reparaciones, pero realizar una rehabilitación integral tampoco es posible sin el Plan Especial. La placera Concha Prado indicaba ayer –aunque sin entrar en polémicas políticas– que “o sitio é importante e sería un punto a favor que a praza estivera mellor porque de bo produto xa podemos presumir”.





La vendedora fue una de las impulsoras de la iniciativa de decorar el mercado para San Valentín y pidió la colaboración de la concellería de Mercados de Fernando Patricio, quien tiende la mano para cualquier cuestión que sea “dinamizar as vendas” en la localidad, declaró el edil.





Muchas ventas por wasap

Globos con forma de corazón, una gran pancarta en la puerta y un “photocall” dan colorido estos días a plaza y los clientes reaccionan “encantados”, añadió Prado. La placera también indicó que a pesar de la crisis “non nos podemos queixar, imos tirandos, porque hai xente que está sen traballo e o está a pasar moi mal. Agora hai moita venda por teléfono, wasap e incluso peticións por Facebook”.