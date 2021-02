Victoria de prestigio en la prórroga de un gran Cortegada

El AD Cortegada logró su quinta victoria de la temporada, la segunda consecutiva, al ganar ayer en la prórroga al Ibaizabal por 75-72 en toda una exhibición de carácter competitivo de las locales. Lideradas por una incombustible Sara Gómez (27 puntos), el Cortegada tumbó a uno de los gallitos de la categoría a base de defensa, buenas lecturas en ataque y trabajo coral. Y eso que delante estaba un rival con individualidades destacadas, como la finlandesa Elina Koskimies, que empezó el partido con tres triples sin fallo.





Fue así, con 5/7 en triples en el primer cuarto, como empezó dominando el conjunto vasco (16-23). En el segundo cuarto, más trabado y con los árbitros permitiendo todo tipo de contactos y manos, el Cortegada dejó en solo 5 puntos a su rival hasta el descanso. La igualdad se mantuvo en el tercero. En las visitantes Juana Molina y Rebeca Cotano parecían dispuestas a desnivelar la balanza, pero se toparon con una Sara Gómez inmesa, capaz de dar respuesta una y otra vez (50-49). El último cuarto fue un toma y daca. El Cortegada llegó al último minuto por delante merced a 5 puntos seguidos de María Centeno (triplazo incluido), pero Ibaizabal a base de rebote de ataque no se dejó doblegar. Co 60-60 la última posesión fue local, pero el tiro liberado de Patri Vicente no quiso entrar.





En el tiempo extra el Cortegada empezó bien, sin embargo se vio en una situación delicada (62-65) tras otra canasta cargando el rebote de ataque de las visitantes. Sara Gómez, lejos de notar el cansancio, mantuvo su fuelle liderando a su equipo con dos canastas consecutivas para poner el 66-66. El Cortegada volvió a esforzarse al máximo en defensa y esta vez cerró el rebote. A falta de treinta segundos Cris Loureiro anotó un gran triple que puso en ventaja al conjunto entrenado por Javi Nogueira (69-66).

El Cortegada manejó bien los últimos instantes, acertando en los tiros libres y asegurando una victoria de prestigio, que revitaliza sus opciones de permanencia y además supone una inyección anímica para las jugadoras de cara a lo que resta de liga.