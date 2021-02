Las comparsas arousanas no se resignan: “Disfrázate na casa, non te cortes”

O Grove cuelga todos los años el cartel de completo para asistir como público al “Campionato do Mundo de Comparsas” dando buena cuenta de que no es un evento menor. La calidad de los disfraces y las letras de sus agrupaciones tienen fama más allá de las fronteras mecas, pero la pandemia ha truncado una nueva edición, que tendría que haberse celebrado el pasado sábado. Con todo, la villa meca no se resigna a que estas fiestas pasen inadvertidas y desde la Concellería de Cultura incluso han creado una página especial de Facebook para participar en un concurso de imágenes de otros años y ofrecer pequeñas joyas como una recopilación de letras de comparsas desde 1920 hasta el 2000 en papel, pero digitalizadas y ofrecidas por Xan Caneda.





Las propias comparsas se han sumado subiendo vídeos recopilatorios, e incluso nuevas creaciones, y desde la plataforma Todogrove también animan el ambiente porque, como dicen sus camaradas isleños “Os do cano”: “Disfrázate na casa, non te cortes”. Otros que no han querido que el Entroido pase desapercibido y también han tirado de redes sociales.





Volviendo a la villa meca, “Os Onei´s” no han perdido el tiempo y han creado un nuevo espectáculo siguiendo escrupulosamente la obligada separación interpersonal: grabando por separado a músicos y cantantes para luego juntarlos en un vídeo que está causando sensación. El comienzo es emotivo: mandan mensajes de ánimo a los enfermos, a los hosteleros, que “están cansos de políticos jalopíns”, y a la sociedad en general (“Desta saímos xuntos”), pero destacando la labor de los sanitarios (“Gracias por coidarnos, por salvarnos”) y criticando también las carencias del sistema sanitario. Después se arrancan con otros temas de actualidad al ritmo de “María” de Ricky Martin y “Sevilla tiene un color especial”. La subida de la luz, la marcha de Juan Carlos, el litigio del exalcalde Bea contra el libro “Fariña”, la descarga fallida de cocaína, las obras de Beiramar e incluso la polémica por la celebración del Entroido, mandando un mensaje de apoyo a la concejala Noemí Outeda, son algunos.





“Lord Cotobelo escuro”

Por su parte, “Os de Sempre”, han creado una parodia de la “Guerra de las Galaxias” intercalando actuaciones de otros años con intervenciones modificadas del alcalde, Jose Cacabelos, como “Lord Cotobelo” del lado oscuro y ellos como la resistencia e ironizando también sobre la finalización del auditorio y otros temas candentes de 2020. También “Arrombados” se atreve con un recopilatorio de actuaciones pasadas como la dedicada al concejal Quito Parada, que “as ten a todas locas”, y que tuvo mucho éxito. Además intercala parodias protagonizadas por el cura de San Vicente o el epidemiólogo “Don Simón”. Y para bonito también el detalle de “A tropa de Moncha a caralla” que ha hecho llegar sus estrofas a las casas de los mecos.





En A Illa no se quedan atrás y la mítica comparsa “Os do cano”, famosa por no abandonar nunca su símbolo (unas hojas de verdura), ha creado un vídeo utilizando al alcalde de la vecina Vilanova para mandar un mensaje animando a la gente a “coller catro cousas do faiado e unha peluca de cor” y disfrutar del Carnaval. Todo ello con un estribillo pegadizado con los acordes de “Resistiré” para pedir: “Disfrázate na casa, non te cortes, pásao ben con sentidiño e bo humor e para o ano volvemos con máis forza”. No faltan los montajes donde aparecen su regidor o el patrón mayor; no dejan títere con cabeza y cargan contar el negacionismo de Miguel Bosé (“A velutina non existe”) y con parodias de Pablo Iglesias, Donald Trump, entre otros. Cabe recordar que la asociación isleña Festas Culturais también tiene abiertos varios concursos para estas fechas.





Todo por intentar mantener vivo el espíritu del Entroido y todos con un mismo fin: animar y mandar mensajes de esperanza. Benditas redes sociales.